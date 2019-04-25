İhracatta hareketlenme başladı

İç pazardaki durgunluğa rağmen, ihracatçı sektörler kapasiteleri arttırdı. İnşaat ve perakende de endeksleri durgunluğunu korurken, satışlarda da gerilemeler yaşandı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 745 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.3 puan artışla yüzde 75'e çıktı.

2018 Kasım'da düşüşe geçen dayanıklı tüketim mallarında 69 puan seviyelerinden Mart ayında 70.6'ya Nisan'da ise 71.4'e kadar tırmandı. Dayanıksız tüketim malları ise bir aylık süreçte 73.8'den 74 puana kadar yükseldi. Tüketim mallarında da artış olduğu görüldü. Mart ayında 73.3 olan tüketim malları Nisan döneminde 73.6'ya ulaştı. Gıda ve içeceklerde 0.6 puanlık artış kaydedilirken, ara malları 73.5'ten 74.7'ye, yatırım malları ise 73.5'ten 74.2'ye çıktı.

Bu dönemde mevsim etkilerinin 0.3 puanlık artış farkı yansıdı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yükselişini sürdürdü. Şubat ayında 74 olan endeks, Mart'ta 74.3'e ulaşırken, Nisan'da 75'e kadar çıktı. 3 aylık dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış KKO ise 74.1 seviyesinden 75 puana ulaştı.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Nisan ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak 105.5 puana yükseldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı: "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir."

TÜTÜN ÜRETİMİ PATLADI

Kapasite kullanım oranlarına bakacak olursak, nisanda bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu dönemde giyim tarafında işlerin iyi gittiği görüldü. Özellikle geçen yılın Nisan döneminde 80.17 olan kapasite kullanımı, bu senenin aynı döneminde 83.18 oldu. Tütün üretiminin de patladığı görüldü. Ocak ayında 76.83 olan endeks Mart 2019'da 81.37'ye kadar çıktı. Nisan'da ise bu oran yüzde 85.13 olarak kayıtlara geçti.