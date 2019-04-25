E-Devlet'e 31 yeni hizmet

Bakanlık birimleri ile bağlı kuruluşların çalışmaları, Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi (HİSS) kapsamına alınarak, hazırlanan yazılıma dahil edildi. Söz konusu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Hizmet Envanter Yönetim Sistemi (HEYS) ile birleştirildi ve 593 işlem bu sisteme aktarıldı. Sadeleştirme kapsamında 232 belgenin istenilmesinden vazgeçildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ve TÜRKSAT tarafından yürütülen e-Devlet entegrasyon sürecinde de yeni adımlar atılacak. Bakanlığın 593 hizmetinden bugüne kadar 115'i e devlete entegre oldu, 31 yeni hizmetin de dahil olması planlanıyor. Bu kapsamda Çevre Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı uygulamaların yıl içerisinde dijitalleşmesi öngörülüyor.

Filipinlerdeki plastik bizim balıkta çıkmasın

Plastik poşet kullanımının azaltılmasıyla ilgili uygulamanın iyi gittiğini de sözlerine ekleyen Kurum, poşet kullanımının yüzde 75 oranında azaldığını vurguladı. Haziran ayında 'Sıfır Atık Yönetmeliği'ni çıkaracaklarını anlatan Kurum, "Bu yönetmelikle poşetlerin kullanımı azalacak, depozito uygulamasına geçeceğiz. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa Filipinlerdeki balinanın midesinden çıkan plastik bizim buradaki balıkta çıkacak" dedi. Depozito uygulamasının cam, poşet, kağıt ve metal ürünlerde uygulanacağını anlatan Kurum, Kızılcahamam'da konuyu ayrıntılarıyla belediye başkanlarına anlatacaklarını söyledi.

Sefa Bilgitekin