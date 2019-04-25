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İstanbul için kritik 5 gün

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını "kısmen" kabul eden YSK, inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. İlçe seçim kurulları 19 bin usulsüz sandık başkanı ve görevlisiyle, 41 bin 132 kısıtlı seçmenin durumunu netleştirip bildirecek. YSK da İstanbul ile ilgili nihai kararını açıklayacak
 25 Nisan 2019 07:35
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İstanbul için kritik 5 gün

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul'daki seçime dönük kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri ile kısıtlı 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına ilişkin kararının ardından gözler ilçe seçim kurullarına çevrildi. Beş gün içinde çalışmaları tamamlaması gereken ilçe seçim kurulları, kısıtlı ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen seçmenlerin kısıtlılıklarına ilişkin mahkeme kararlarını temin edecek, ardından bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığını araştıracak. Sandık kurulu başkan ve memur üyelerini gösterir listenin dışında görevlendirme yapılıp yapılmadığına bakacak. Ardından YSK, İstanbul ile ilgili nihai kararı verecek.

ÇALIŞMAYA BAŞLADI

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşürken, İstanbul'daki tüm ilçe seçim kurullarında önceki gün alınan ara kararlar uyarınca çalışmalar başladı. YSK, önceki gün 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. Beş gün içerisinde çalışmayı tamamlayıp YSK'ya sunması gereken ilçe seçim kurulları yapacağı çalışma şöyle:

TUTANAK ALTINA ALINACAK

AK Parti itiraz dilekçesinde 2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti. İlçe seçim kurulları öncelikle, tespit edilen kısıtlı seçmenin seçmen listesinde yer alıp almadığına bakacak. Listede yer alanları tespit edecek ve tutanak altına alacak. Yine oy kullandığı belirlenenlerin, kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı ilgili mahkemeden temin edilecek.

Aynı süreç, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen için de işleyecek. Bu kişilerin hakkında kısıtlılık kararı olup olmadığını sulh hukuk mahkemelerinden soracak olan ilçe seçim kurulları, kısıtlılık kararı olanlardan seçmen listelerinde yer alanları ve oy kullananların tespitini yapacak. Yine ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanmadığını belirleyecek.


10 BiN HÜKÜMLÜ MERCEK ALTINDA
Hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığı belirtilen seçmenlerin durumu da incelenecek. AK Parti itirazında, 10 bin 290 hükümlünün yerlerine oy kullanıldığı ifade ediliyordu. Kurullar, bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığına bakacak. Anayasa'nın 67. maddesinde, taksirli suçlardan hüküm giyenler dışındaki hükümlülerin oy kullanamayacağı belirtiliyor.

İDDİALARA İNCELEME

Söz konusu madde kapsamındaki itiraz uyarınca ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü bulunan 5 bin 287 kişinin yerlerine oy kullandığı iddiası ile yine 31 Mart 2019'da cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yerleri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin cezaevinde oy kullandığı iddiası araştırılacak.

LİSTELER YSK'YA SUNULACAK

İlçe seçim kurulları, İstanbul itirazındaki en kritik konularından birisi olan kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve memur üyelerini de araştıracak. AK Parti'nin itiraz dilekçesinde 6 bin 539 sandık kurulu başkanı ile 13 bin 84 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı belirtiliyordu. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listeleri, hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilerek YSK'ya gönderecek. Ayrıca söz konusu listeler dışında görevlendirme yapılıp yapılmadığına bakacak olan ilçe seçim kurulları, bu şekildeki görevlendirmelerin hangi sebeple ve hangi kurumdan yapıldığını bildirecek. Ayrıca bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyenlerin listesi de YSK'ya sunulacak.
Sonuca göre nihai karar
AK Parti'nin iptal gerekçesi olarak sunduğu tüm bu iddialarla ilgili yapılacak araştırmanın sonucu daha sonra YSK'nın önüne gelecek. YSK da araştırma sonucuna göre İstanbul ile ilgili nihai kararı verecek. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım arasında 13 bin 729 oy farkı bulunuyor. Yapılacak araştırma neticesinde usulsüzlük olduğu belirlenmesi ve bu durumun seçim sonucunu etkilediğinin anlaşılması durumunda Kurul, İstanbul'daki seçimlerin iptaline karar verebilecek.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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