Teröristlere ilk darbeyi 'Kartallar Özel Timi' vuracak
|25 Nisan 2019 08:06
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Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır hattına asker ve mühimmmat sevkiyatı devam ederken; sınır hattının diğer ucundaki Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) da hazırlıklar sürüyor. ÖSO içinde 'Özel Kuvvetler' olarak bilinen Hamza Tugayının Komutanı Seyfettin Polat, harekatın hazırlıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
TÜNELLERİ BELİRLEDİK
Emrindeki 4 bin 500 askerin tamamının özel olarak eğitildiğini belirten Polat, "Olası Münbiç harekatına karşı hazırız. Terör örgütünün tüm karşı hamlelerine göre hazırlıklarımızı yaptık. Nerelere hendek kazdıklarını, nerelere tüneller inşa ettiklerini tek tek belirledik. Harekat esnasında teröristlerin kaçış güzergahlarına kadar her ayrıntıyı plana döktük" dedi.
KARTALLAR ÖZEL TİMİ
Harekete geçmek için Türkiye'den emir beklediklerini söyleyen Polat, 6 bin kişi arasından seçtikleri 20 kişilik timden de söz etti. Özel oluşturulan timin 3 ay eğitim gördüğünü belirten Polat, şunları söyledi: "Özellikle terör örgütü ile sıcak temasta bu birlik yer alacak. Bina ve hendeklere gizlenen teröristlere yönelik ilk darbeyi 20 kişiden oluşan Kartallar Özel Timi vuracak."
- Münbiç'i temizleyeceğiz
- Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütünün Şehba ve Tel Rıfat bölgelerinde yapılanmaya başladığını söyleyen Seyfettin Polat, "Türkiye'nin desteğiyle o bölgeleri terörden temizleyeceğiz" dedi. Ağır silahlarını cephe hattına yerleştirdiklerini belirten Polat, "Münbiç'teki işgale son verip kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Fatih Özer
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