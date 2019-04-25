FETÖ'cüler sandığa parti maskesiyle sızdı

İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a verilen oyların tutanak hilesi ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldığının ortaya çıkmasının ardından FETÖ'nün şimdiye kadarki seçimlerde sandık başına nasıl sızdığını ortaya koyan bir gelişme yaşandı. Konya'daki FETÖ soruşturmasında itirafçı olan örgüt yöneticisi N.A. seçimlerde FETÖ'nün yaptığı oyunu deşifre etti.

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Örgüt içerisinde 15 yıl aktif görev alan 34 yaşındaki itirafçı N.A., 2014 yerel seçimleri öncesinde örgüt içerisinde görev alan kişilerin AK Parti dışındaki bir siyasi parti tarafından sandıklara müşahit olarak yazıldıklarını söyledi. İtirafçı ifadesinde, 7 Haziran 2015'teki genel seçimler öncesinde de Ankara'da Keçiören İlçe imamının toplantı yaptığını, bu toplantıda Ankara'dan bağımsız milletvekili adayı olan 17-25 Aralık kumpası mimarlarından tutuklu eski polis şefi Yurt Atayün'e oy toplanması için talimat aldıklarını söyledi. İtirafçı, "Seçim öncesinde Keçiören'de benim gibi yapı içinde görevli kişilere seçim günü sandıklarda müşahitlik yapması istendi. Kimin hangi sandıkta hangi parti adına müşahit yazılacağı ve görev alacağı belirlendi. Belirlenen isimler yapı tarafından partilere yazdırıldı. Bu kişiler ilgili partilerin müşahidi görünse de aslında Yurt Atayün'ün oylarını takip etmek maksadıyla görevliydiler. Ben de bu kapsamda sandık müşahitliği yaptım." dedi.

HALİT TURAN