Toparlanma güçleniyor
Ekonomide dengelenme adımlarının olumlu etkileri belirginleşiyor. İmalat sanayisinde yatırımlar % 42.6'ya çıktı. Kapasite kullanım oranı 6 ayın zirvesinde, reel kesimin güven endeksi arttı
|25 Nisan 2019 08:40
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Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile dengelenme sürecine giren Türkiye ekonomisinde, ilk çeyrekte belirginleşen toparlanma sinyalleri güçleniyor. Bakanlığın koordinatörlüğünde başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finanse edilmesine yönelik olarak kamu bankaları öncülüğünde atılan adımlar, yatırım iştahını tekrar canlandırdı.
Konkordato başvuruları ilk çeyrekte 2018'in son çeyreğine göre üçte iki geriledi. Konut, otomobil ve beyaz eşya satışlarında geçen yılın son çeyreğinde yaşanan daralmalar hız kesti. Kapasite kullanımı ve güven endeksleri de yükseliyor.
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