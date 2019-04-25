İstanbul'da 6. kattan düşen kişi öldü
|25 Nisan 2019 09:11
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Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi Osmanoğlu Caddesi'ndeki sitenin altıncı katında oturan İsrafil Erol (30), gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü.
Sabah uyanınca oğlunun odasına giren annesi, İsrafil Erol'un yatağında olmadığını, pencerenin açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine komşularıyla aşağı inen kadın, oğlunu, sitenin bahçesinde park halindeki araçların arasında yerde hareketsiz halde buldu.
Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri İsrafil Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede önce araçların üzerine sonra yere düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Erol'un cesedi, morga kaldırıldı.
İsrafil Erol'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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