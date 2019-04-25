Aile Bakanı: Kağıthane mağdurlarına 745 bin lira kaynak aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi
|25 Nisan 2019 09:39
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık" diye konuştu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.
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