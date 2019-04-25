1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 242 lira seviyelerinde

Gram altın 241,5 lira, çeyrek altın 389 lira ve Cumhuriyet altını 1.613 liradan işlem görüyor
 25 Nisan 2019 09:43
Yazdır
Gram altın 242 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 241,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 primle 241 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.613 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,03 değer kazancıyla 1.275,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altın fiyatının, 1.270 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürse de ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi, dolar endeksinin yükselişi ve ABD şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının ons altının fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, "Altının ons fiyatı, 1.278 doları, yukarı yönlü kıramazsa negatif sürecini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.273-1.279 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içi piyasalarda gram altının dolar kurundan destek bulduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararının dolar kuru üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Biz, TCMB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyoruz. Bu sebeple 238-243 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, yükseliş trendindeki petrol fiyatlarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü
26 Nisan 2019 17:25		 Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı
26 Nisan 2019 17:23
Çeyrek altın ne kadar?
26 Nisan 2019 12:41		 Gün ortası döviz fiyatları
26 Nisan 2019 12:12
Borsa güne yükselişle başladı
26 Nisan 2019 10:04		 Gram altın 246 lira seviyelerinde
26 Nisan 2019 09:48
Dolar güne 5,96 TL'den başladı
26 Nisan 2019 09:41		 Çeyrek altın günü 400 liradan tamamladı
25 Nisan 2019 17:19
Dolar günü 5,94 liradan tamamladı
25 Nisan 2019 17:16		 Çeyrek altın ne kadar?
25 Nisan 2019 12:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Sağlık Bakanlığı'ndan TUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hıh 5
hacı caf caf 7
ne olmuş yani söylemi 2
sahip çıkmak 2
Entrylerdeki beğeni sayılarındaki şüpheli durumlar 10
becerisi,vasfı olana işte var aş ta 6
Günün en güzel saati 8
köpek gibi kıskanmak 2
dağ başını duman almış 1
yedek lastik 7
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam