Eğitim deposu değil kaçak tütün deposu
|25 Nisan 2019 09:53
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İstanbul Kaçakçılık Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yurtdışına ihraç edilmesi gereken tütünlerin yurtiçinde piyasaya sürüldüğü bilgisi aldı. Bakırköy'deki bir özel okulun sahibinin de çeteyle işbirliği yaptığı belirlendi.
3 TON TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Kaçak tütünlerin sevkıyatını özel okulun aracıyla yapan çeteye, okuldan çıkarken operasyon düzenlendi. Okulun deposunda 3 ton kaçak nargile tütün ele geçirildi. Liderliğini Feramuz D.'nin yürüttüğü nargile tütün çetesinden 56 kişi gözaltına alındı. Eğitim yuvası olan özel okulun sahibi C.K. da gözaltına alındı.
8'E ALIP 30 DOLARA SATMIŞLAR
C.K.'nın nargile tütünü üreten fabrika sahibi Halit Ekrem K. ile de irtibatı olduğu iddia edildi. Şebekenin tütünlerinin dağıtım organizasyonunu da 'binbir surat' lakaplı kaçakçı Öznur O.'nun yaptığı belirlendi. Operasyonda Öznur O. da gözaltına alındı. Çete üyelerinin tütün fabrikalarından 8 dolara aldıkları tütünleri, piyasada 25-30 dolara sattıkları tespit edildi.
ÖNCE TEZGAHTARMIŞ
10 ilde yapılan operasyonda 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. D.'nin 6 yıl önce Tahtakale'de nargile eşyalarını satıldığı bir işyerinde tezgahtar olduğu öğrenildi. Nargile tütünüyle ilgili piyasadaki boşluğu gören Feramuz D.'nin kaçak tütün getirerek işe başladığı öğrenildi.
OKUL ALTINDA ZULA
Ekipler, okulun kaçak nargile tütünleri için depo olarak kullanıldığını belirledi. Şebekenin, piyasada bilinen ünlü nargile tütün firmalarının isimleri ve ambalajları kullanarak sahte ürünleri sattıkları tespit edildi.
OKULDAN ÇIKARKEN ENSELENDİLER
İstanbul Kaçakçılık Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütünlerin sevkıyatını özel okulun aracıyla yapan çeteyi, okuldan çıkarken suçüstü yakaladı.
DAĞITAN 'BİNBİR SURAT' ÖZNUR
Tütünlerin dağıtım organizasyoncusu 'binbir surat' lakaplı kaçakçı Öznur O., 2009'da bir kaçakçılık şebekesinin kuryeliğini yaparken yakalanmış, sürekli kılık değiştirerek hareket etmesi üzerine 'binbir surat' lakabını almıştı.
Devrim TOSUNOĞLU
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