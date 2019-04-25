Öldürülen CHP'li Başkan'ın katil zanlısı yakalandı
|25 Nisan 2019 10:00
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CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, ticari alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskinsoy, iş yerinde İ.K. ile ticari alacak yüzünden tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Keskinsoy, İ.K. tarafından öldürüldü.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, İlhan Keskinsoy'u silahla öldüren ve olayın ardından kaçan İ.K'nin kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.
- "Çocukluktan bu yana arkadaşlar"
Eski CHP İl Başkanı Hayri Sucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İ.K'nin işlettiği marketi yaklaşık 3-4 ay önce İlhan Keskinsoy'a devrettiğini belirtti.
Keskinsoy'un gecikmeli de olsa borcunu ödediğini ifade eden Sucu, şunları anlattı:
"İ.K. ve Keskinsoy çocukluktan bu yana arkadaşlar. İlhan başkan marketi alırken İ.K'ye bir araç da vermişti. Borcundan dolayı o aracı trafik bağlamış. İlhan dün 'Ayıp oldu, aracı çözdürmeye uğraşıyorum' demişti. İ.K. de sebze halinde çalışıyor. Samimi arkadaşlar, aralarında sorun da yoktu. Alkol almış, gitmiş 'Benim arabamı niye bağlattın' diye, ayak üstü konuşmuşlar. İlhan 'aracının bağlanmasına üzüldüğünü, borcunu ödeyip çözdüreceğini' söylemiş. İ.K giderken dönmüş sıkmış."
Sucu, yaklaşık 3 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüten Keskinsoy'un, evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirtti.
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