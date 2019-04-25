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Bankacı genç kadına otomobilde infaz
Batman'da bankacı Cemile Aydın otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı
|25 Nisan 2019 10:15
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Batman Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi.
Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı halde bulunan kadının özel bir bankada çalışan Cemile Aydın (38) olduğunu belirledi. Ambulansa Aydın Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Olayla ilgili otomobil ile çevresinde inceleme yapan jandarma, tabancaya rastlamadı.
Çok yönlü araştırma başlatan jandarma, direksiyon başında bulunan Cemile Aydın'ı vuran kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor. Cemile Aydın'ın hayati tehlikeyi atlatamadı öğrenildi.
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