Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
3 çocuk annesi kadının sır ölümü
Adana'da 3 çocuk annesi Hülya H. (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
|25 Nisan 2019 10:17
|Yazdır
Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanıp, yalnız yaşamaya başlayan Hülya H.'den haber alamayan yakınları, komşularını aradı. Komşuları, Hülya H.'yi evinin balkonunda hareketsiz yatarken gördü. Bu sırada, apartman yakınında bulunan bir nakliye firmasına ait eşya asansörüne binen komşuları, 3'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Hülya H.'nin nefes almadığı fark edilince, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibi, Hülya H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hülya H.'nin cesedi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı
26 Nisan 2019 17:02
|Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
26 Nisan 2019 16:27
|155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
26 Nisan 2019 16:07
|Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı
26 Nisan 2019 14:11
|Rüşvet operasyonunda 4 İKM'ye gözaltı
26 Nisan 2019 14:00
|Rabia Naz dosyasına Mahkeme'den erişim yasağı
26 Nisan 2019 13:51
|Emekli polis memuru kazada öldü
26 Nisan 2019 13:44
|Mahkeme istinat duvarının müteahhidini tutukladı
26 Nisan 2019 12:22
|Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde keşif yapıldı
26 Nisan 2019 12:11
|Mahkeme, tüketiciye yüzde 120 faiz uygulayan bankayı haklı buldu
26 Nisan 2019 11:55