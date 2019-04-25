Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|25 Nisan 2019 10:39
|Yazdır
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı
26 Nisan 2019 17:27
|Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis
26 Nisan 2019 17:21
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
26 Nisan 2019 17:03
|Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi
26 Nisan 2019 16:36
|HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
26 Nisan 2019 16:09
|FETÖ sanığı bildiklerini anlatınca tehdit edilmiş
26 Nisan 2019 15:21
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
26 Nisan 2019 14:56
|Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Nisan 2019 14:43
|Adana'daki FETÖ davasında 6 kişiye hapis
26 Nisan 2019 14:39
|FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
26 Nisan 2019 14:07