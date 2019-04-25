Kılıçdaroğlu ve Erdoğan saldırıdan sonra ilk kez biraraya geldi
Devletin zirvesi AYM'nin kuruluş yıl dönümü töreninde buluştu. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tören öncesi tokalaştı
|25 Nisan 2019 10:59
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı.
Kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, götürüldüğü evden 1.5 saat sonra çıkartılmıştı.
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