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Yavaş: Belediye şirketleri evliyayı bile yoldan çıkarır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hizmetlerin belediye tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki işlere bakıldığında evliyayı bile yoldan çıkarır dedi.
 25 Nisan 2019 11:00
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Yavaş: Belediye şirketleri evliyayı bile yoldan çıkarır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk kez TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılan Mansur Yavaş, merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladı.

Gazetecilerle sohbet eden Yavaş, bundan sonra atacağı adımlar ve siyasetçilerle ilişkilerine dönük de ipuçları verdi.

Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta asker cenazesinde uğradığı saldırı sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, "olay mahallinden kaçmakla" suçlanmıştı.

Bu açıklaması anımsatıldığında Yavaş, Bahçeli'ye hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğini söyledi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; Yavaş, "Başkanlığım boyunca, siyasi parti liderlerlerine cevap vermeme, polemiğe girmeme anlayışıyla hareket edeceğim" dedi.

Mansur Yavaş'ın en çok merak edilen adımlarından birisi de, Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde kaldırdığı, Başkent'in simgesi olan "Hitit Güneşi"nin yeniden kullanılıp kullanılmayacağı.

Yavaş, Belediye Meclisi'nde çoğunlukları olmadığını anımsatarak, "Aslında ben bunu Ankaralılara sormayı düşünüyordum. Ama Belediye Meclisi'nde çoğunluğumuz yok" dedi. Yavaş, yine de bazı yerlerde hem Hitit Güneşi'nin, hem de Gökçek döneminde belirlenen "Ankara kedisi" simgesinin birlikte kullanılabileceğini ifade etti.

'ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI SEYMEN SU ŞİRKETİNDEKİLERE DE EN KISA SÜREDE UYGULANACAK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına gönderdiği "10 temel ilke" içinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanmasını talep etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarına gönderdiği '10 temel ilke' kitapçığında neler var?

Bu konudaki soru üzerine Yavaş, uygulamayı başlattığını belirtirken, "Sadece Seymen Su adlı belediye şirketimiz var, oradaki 10-12 dolayında arkadaşımıza verilememişti, onlara da en kısa sürede uygulanacak" bilgisini verdi.

'HİZMETLERİN BELEDİYE TARAFINDAN YAPILMASININ DAHA DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Yavaş, göreve geldikten sonra, belediyenin iştiraki olduğu şirketleri tasfiye edeceğini açıklamıştı.

Bu konudaki soru üzerine şirketlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü anlatan Yavaş, yasayla kurulan Elektrik Gaz ve Otobüs İdaresi (EGO), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve ANFA dışındaki şirketleri tasfiye etmeyi planladığını söyledi.

Yavaş bunun gerekçesini de "Hizmetlerin belediye tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki işlere bakıldığında evliyayı bile yoldan çıkarır" sözleriyle açıkladı.
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