1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bloomberg: Merkez bankası rezervlerindeki gizemi anlatacak

Bloomberg'de yer alan haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleriyle ilgili olarak gelecek hafta açıklama yapacağı iddia edildi
 25 Nisan 2019 11:03
Yazdır
Bloomberg: Merkez bankası rezervlerindeki gizemi anlatacak

Bloomberg'e konuşan bir yetkili, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri konusunda gelecek hafta soru işaretlerine yanıt vereceğini iddia etti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre 'Türkiye, rezervlerindeki 20 milyar dolarlık gizem konusundaki sessizliğine son verecek' başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bloomberg'ün görüştüğü sekiz ekonomiste göre, net rezervlerde beklenen yaklaşık 20 milyar dolarlık artış 29 Mart'taki resmi kayıtlarda görülemiyor. Bu açıkla ilgili sorulara yanıt veren bir Türk yetkili, Merkez Bankası'nın 30 Nisan'daki enflasyon brifinginde bir açıklamada bulunacağını söyledi.

'İLK KEZ AÇIKLAMA YAPILACAK'

Bu izahat Merkez Bankası'nın, Türkiye'nin mali durumu konusunda aşikar bir boşluk gibi görünen, yatırımcı güvenini sarsan ve ekonomistleri şaşırtan bir durumu ilk kez kamuoyu önünde ele alma girişimi olacak. Türkiye'yi izleyenler bir aydan uzun süredir, Merkez Bankası'nın hesaplarını oluşturan resmi veriler ile düzenli giriş-çıkışları eşleştirmekte zorlanıyordu.

Piyasalar bu anormalliği ilk olarak mart başında, rezervlerde sadece dış borç ödemeleri ve enerji ihracatları ile açıklanamayacak bir keskin düşüş yaşandığında fark etmişti. Bu durum JPMorgan Chase & Co. şirketinin yatırımcılara TL satma tavsiyesinde bulunmasına yol açmıştı. Merkez Bankası verilerine göre, net rezervler 22 Mart öncesindeki üç haftada 9 milyar dolar civarında düştü."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08		 'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33		 'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05		 Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30		 Esnafa yeni strateji geliyor
26 Nisan 2019 08:00
TAV'dan 24 milyon avro kar
25 Nisan 2019 20:37		 Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi
25 Nisan 2019 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Sağlık Bakanlığı'ndan TUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.04.2019 barcelona vs anadolu efes maçı 1
Kadı kızı 2
bu konuda konuşmak istemiyorum 7
Entrylerdeki beğeni sayılarındaki şüpheli durumlar 10
ankara 2
cıdığı kurmak 1
farkında mısın 1
carlos valderrama 4
laftan anlamayana laf anlatmak 5
bazı mesleklerin revaçta olması 2
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam