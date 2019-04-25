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Konya'da 2 kişi Bizans dönemine ait sikkeyi satmaya çalışırken yakalandı
Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 sikkeyi satmaya çalıştığı iddia edilen iki kardeş yakalandı
|25 Nisan 2019 10:47
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin, Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.
Harekete geçilen ekipler, ilçe merkezi ile Osmancık Mahallesi'nde belirlenen evlere düzenlediği operasyonda, kardeş oldukları öğrenilen İ.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 bronz ve gümüş sikke ile bir dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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