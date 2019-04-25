TÜSİAD Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü
|25 Nisan 2019 11:19
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Çubuk'ta yaşanan linç girişiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti .
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.
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