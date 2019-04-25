Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK üyesi yakalandı
|25 Nisan 2019 11:33
|Yazdır
İzmir'in Urla ilçesinde göçmen kaçakçılığı şebekesiyle anlaşarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer alan şüpheli yakalandı.
Urla Gerence Koyu'ndan bir terör örgütü PKK/KCK mensubunun yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Teröristin kaçırılacağı bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, koya gelen araçları ve kişileri izledi.
Ekipler, Gerence Koyu'na 3 ayrı araçla gelerek gözcülük yapan M.A, Y.K, İ.Y. ve V.E'yi oluşturulan kontrol noktalarında gözaltına aldı.
Şüphelilerin araçlarındaki aramalarda bulunan 51 bin liraya el konuldu.
- Açıkta bekleyen tekneye yüzerek ulaşmaya çalışmış
Çevredeki bekleyişini sürdüren ekipler, açıkta bekleyen bir tekneden sahile doğru iki kez ışık yakılıp söndürülmesi üzerine şüpheli tekne üzerinde yoğunlaştı.
Operasyon başlatan ekipler, tekneden sahile inerek gizlenen K.Y. ile denize atlayarak kendisini bekleyen tekneye doğru yaklaşık 15 metre yüzen ve üzerinden M.H. adına düzenlenmiş sahte Suriye vatandaşı kimliği çıkan diğer zanlıyı da uyarı ateşi açarak yakaladı.
Şüphelilere ait çanta ve eşyalardan da 4 bin ABD doları ile 2 bin 540 lira ele geçirildi.
Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin ilk sorgusunda Suriyeli olduğunu ve Türkçe bilmediğini söylediği ancak İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda ise gerçek kimliğinin V.A. olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
V.A'nın, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından aranan PKK/KCK'nın dağ kadrosundan olduğu anlaşıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, zanlıya yardım ve yataklık eden M.A, Y.K, K.Y, V.E. ve göçmen kaçakçılığı şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09
|Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
|'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52
|İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
|Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21
|Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
|AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48
|CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
|Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31
|YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16