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Lise öğrenciler tasarım beceri atölyelerinde bilim ve sanatla buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında liselerde kurulacak tasarım beceri atölyelerinin, bilim ile kültür ve sanat alanlarında açılması kararlaştırıldı. Bilim atölyelerinde öğrenciler tercihleri doğrultusunda tasarım odaklı düşünmeyi, iş fikri modellemeyi, girişimciliği öğrenecek, robotik uygulamalar yapacak, dijital oyunlar tasarlayacak
 25 Nisan 2019 11:52
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Lise öğrenciler tasarım beceri atölyelerinde bilim ve sanatla buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında liselerde kurulacak tasarım beceri atölyeleri, bilim ile kültür ve sanat alanlarında açılacak.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, liselerde öğrencilerin teorik ve pratiği birleştirerek öğrendiklerini kalıcı hale getirmesine, proje ve üretim tabanlı çalışmalar yapmasına, ilgi duydukları alanda derinleşmesine imkan sağlayacak tasarım beceri atölyelerinin kurulacağı alanları belirledi.

Liselerde, kurulacak tasarım beceri atölyeleri, bilim ile kültür ve sanat olmak üzere iki ana alanda olacak.

Bilim alanındaki atölyelerde, tasarım odaklı düşünme, iş fikri modelleme, girişimcilik, algoritma, programlama, siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, mobil uygulamalar, robotik uygulamalar, dijital oyun tasarımı, elektronik, grafik tasarım, animasyon tasarımı, çeşitli materyallerle (ahşap, kil, oyun hamuru, atık malzemeler vb.) 3 boyutlu ürün tasarımı gibi alt alanlar bulunacak.

Kültür ve sanat alanında, biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve becerileri kazandırabilmek için çocukların ilgisini çekecek ve yaratıcı düşünmesini teşvik edecek şekilde tasarlanan, estetik algılarını uyaran atölyeler kurulacak.

Kültür ve sanat atölyeleri, maddeye biçim veren görsel, harekete biçim veren dramatik ve sese biçim veren fonetik sanat alanlarında kurulacak.

Öğrenciler, görsel sanatlarda, resim, el sanatları, hat, tezhip, minyatür, ebru, kara kalem, boya teknikleri, baskı ve duvar boyama eğitimleri alacak. Görsel sanatlardaki bir diğer alan grafik olacak. Bu alanda da öğrenciler photoshop, dijital tasarım ve fotoğrafçılık ile ilgili çalışmalar yapacak.

Liselerde, dramatik sanatlarda, medya ve sinema alanlarında atölyeler kurulacak. Bu atölyelerde öğrenciler sosyal medya yapımcılığını öğrenecek. Ayrıca, kısa film ve animasyonlar hazırlayacak.

Fonetik sanat alanlarında ise öğrenciler, hem enstrüman çalacaklar hem de müzik teknolojilerini, ritim tutmayı ve beste yapmayı öğrenecek.

Atölyelerin bitişik alanlarda kurulmasına özen gösterilecek. Böylece öğrencilerin iki alandaki atölyelerden de eşzamanlı faydalanabilmesi ve disiplinler arası çalışmalar yapabilmesi kolaylaşacak.

2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda, tasarım beceri atölyeleri, küçük ve orta ölçekli pilot uygulamaların ardından ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda tüm bölgelerde Anadolu, fen ve sosyal bilimler olmak üzere 3 lise türündeki 10 okulda pilot uygulama yapılacak.

Anadolu Ajansı
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