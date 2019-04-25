AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı
13 - 14 Nisan tarihinde yapılan Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı
|25 Nisan 2019 12:06
|Yazdır
13 - 14 Nisan tarihinde yapılan Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçları Anadolu Mobil'de açıklandı.
Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 - 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Öte yandan Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'nin 3 ders sınav tarihi ise 20 Temmuz'dan 26 Temmuz'a alındı.
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
26 Nisan 2019 16:42
|TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Nisan 2019 12:07
|DGS başvuruları başladı
26 Nisan 2019 11:31
|MSÜ askeri öğrenci adayı belirleme sınav sonucu açıklandı
26 Nisan 2019 10:06
|KPSS ile çakışan AÖF sınav tarihi değişti
25 Nisan 2019 12:19
|Türkiye'de 500-600 bin üstün zekalı çocuk bulunuyor
24 Nisan 2019 11:25
|Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi 4 yaşında
23 Nisan 2019 21:06
|Kodlama vitrinde yok olup gidecek
23 Nisan 2019 07:13
|Akademisyenlerden ekolojik ürün çalışması
22 Nisan 2019 21:13
|Dersler 'sanal gerçeklik' gözlüğünde
22 Nisan 2019 16:59