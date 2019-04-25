Lise labaratuvarında patlama: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu'nda deney laboratuvarında çalışma yapıldığı sırasında küçük çapta bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olayda yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı
|25 Nisan 2019 12:20
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