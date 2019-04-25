KPSS ile çakışan AÖF sınav tarihi değişti
KPSS Alan Bilgisi oturumu ile çakışan AÖF 3 ders sınav tarihi değişti
|25 Nisan 2019 12:19
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Memurlar.net'de daha önce yer alan haberde, KPSS Alan Bilgisi oturumu ile Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınavı aynı güne denk geldiği belirtilmişti.
Yapılan haberden sonra anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınav tarihi değiştirildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirilmiştir.
AÖF'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
|SINAV TÜRÜ
|SINAV TARİHLERİ
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|24 - 25 Kasım 2018
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|12 - 13 Ocak 2019
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|13 - 14 Nisan 2019
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|25 - 26 Mayıs 2019
|2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|27 Temmuz 2019
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