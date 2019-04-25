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Elazığ'da korucu cinayeti: 2 ölü
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir köyde korucu başını vurarak öldüren korucu intihar etti
|25 Nisan 2019 12:22
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Olay, Arıcak ilçesinde bağlı Ormanpınarı köyü mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, Korucu başı D.Ç. ile korucu M.H.Y. tartışarak kavga etti. Kavgada korucu M.H.Y., korucu başını silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda iki korucu da öldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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