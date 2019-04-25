Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Her engelli için iş vardır. Her birey istihdam için değerlidir." dedi.

"Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de engelli bireylerin sosyal hayatta yer alması ve eğitimini sürdürmesi için gelişmiş ülkeler düzeyinde mevzuat altyapısının olduğunu söyledi.

Bu mevzuatın uygulamaya geçirilmesi konusunda çok ciddi irade bulunduğuna işaret eden Orhan Koç, kamu kurum ve kuruluşlarında da bu konuda çok ciddi duyarlılığın olduğunu vurguladı.

Koç, engelli bireylerin beceri kazandırılarak, var olan yetenekleri geliştirilerek istihdama dahil edilebileceğini belirterek, "Yeni istihdam modellemesi olabilir. Esnek çalışma, ev ortamından çalışma ve e-Ticaret'e kadar birçok farklı argümanımız var. Çok boyutlu ele almamız lazım. Her engelli için iş vardır. Her birey istihdam için değerlidir. Fiziki olarak gidip gelmesi artık zorunlu değil." diye konuştu.

Engellilerin işe yerleştirilmesinin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Genel Müdür Koç, engellilerin iş yerindeki devamın sağlanmasının da önemli olduğunu kaydetti.