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Bakan Kurum'dan üniversitelere 'proje' çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla üniversitelere yazı gönderilerek, çevre ve şehircilik konularında üretilen projelerin Bakanlık tarafından destekleneceği bildirildi
 25 Nisan 2019 12:56
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Bakan Kurum'dan üniversitelere 'proje' çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla üniversitelere, iş birliği ile çevre-şehircilik konularında ortak çözümler üretecek proje önerilerinin öneminin vurgulandığı yazı gönderildi. Yazıda, Bakanlığa ulaşan projelerin "Proje Değerlendirme Komisyonu" tarafından değerlendirileceği ve destekleneceği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından, "Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler" vizyonuyla tabiat ve çevrenin korunması, imar, yapılaşma, kentsel dönüşüm, hazine taşınmazlarının yönetimi ile yerel yönetimlere ilişkin alanlarda hizmet ve faaliyetler sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakan Kurum imzasıyla üniversitelere yazı gönderilerek, çevre ve şehircilik alanlarında iş birliği yapılması ve proje üretilmesinin önemine ilişkin çağrı yapıldı.

Şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığının ve vatandaşların hayat kalitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtilen yazıda, "Bu çerçevede atıkların geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız Sıfır Atık Projesiyle ülkemizde çevre bilincini geliştirmek için çalışmalar yürütülmektedir. Çevre ve şehircilik alanında çalışmalarımızı tüm hayat alanımızda; medeniyetimizin değerlerini yansıtan, çevreye duyarlı ve afetlere karşı dayanaklı şehirler inşa etme niyetiyle sürdürmekteyiz." denildi.

- "Türkiye Mekansal Strateji Planı"

Mekansal planlama ve uygulama çalışmalarının şehirlerin kimliğini canlandıran, yatay mimariyi esas alarak mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla yürütüleceğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yeni kentsel dönüşüm vizyonumuzla kentsel dönüşüm faaliyetlerinin il bazında hazırlanması, sosyal boyut ve altyapı etkilerinin de değerlendirildiği strateji belgeleri doğrultusunda yapılması sağlanacaktır. Üst düzeyde planlama kararlarının mekansal strateji planı ile oluşturulması ve arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak 'Türkiye Mekansal Strateji Planı' ile planlamaya yeni bir bakış getirerek, sosyo-ekonomik politikaların üst düzeyde mekansal organizasyonuyla sektörel yatırımların ülke ölçeğinde uyumlaştırılması sağlanacaktır."

- "Üniversitelerimizle iş birliği yapılması büyük önem arz etmektedir"

2023 yılına kadar yerel yönetimlerin tamamında hizmet kapasitelerini artıracak ve sunulan hizmetlerde hız ve kaliteyi artıracak hizmetlerin standartlarının geliştirileceği vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda çocuklarımızın bizlere emaneti olan çevremizi korumak ve şehirlerimizi yeniden medeniyetimizin yansıdığı yaşam alanlarına dönüştürmek gayesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev alanlarıyla ilgili üniversitelerimizle iş birliği yapılması ve proje üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ortak çözümler üretecek proje önerileriniz Bakanlığımızca kurulan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenebilecektir."

Üniversitelere gönderilen yazıda, çevre ve şehircilik alanında yapılabilecek çalışmalara ilişkin proje önerilerinin, "proje teklif formuyla" Bakanlığa ve "sgbstrateji@csb.gov.tr" adresine iletilmesi istendi.
Anadolu Ajansı
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