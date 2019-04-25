'Saldırı bir terör olayı olması gerekirken, mahalle kavgası gibi gösteriliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin "Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suç unsuru taşırken sıradan bir mahalle kavgası gibi sunuluyor. Toplumu terörize eden bu eylemi sıradan bir mahalle kavgası şeklinde ele alınarak soruşturma yapanları kınıyorum." dedi.

Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya karışanların ifadelerinin Çubuk Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma tarafından alındığını anımsattı.

Mahmut Tanal, Ankara Başsavcılığı'nın, anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunun soruşturmayı açtığını ancak soruşturma gereği telefon konuşmaları, saldırganların irtibatları ve suçla ilgili diğer konuları araştırmakla görevli olan Ankara terörle mücadele biriminin ifade almadığını savundu.

- Saldırganın elini öpmek için sıraya girdiler

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin elini öpmek için sıraya girildiğini belirten Tanal, "Bu olay Ogün Samast olayının amca versiyonudur. Ogün Samast olayında videolar çekildi. Şimdi ise saldırganın elini öpmek için sıraya giriliyor. Bu suç ve suçluyu övme girişimidir, bu suçu teşviktir. AK Parti'li arkadaşlar saldırganı ihraç edeceklerini söylüyor ama aynı arkadaşlar el öpme kuyruğuna giriyor. Cumhuriyet Başsavcılığının suçu övücü paylaşımlar hakkında soruşturma başlatması gerekiyor." diye konuştu.

Tanal, yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve yorumların da bu "terör eyleminin" oluşmasında etkili olduğunu, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suç unsuru taşırken sıradan bir mahalle kavgası gibi sunuluyor. Toplumu terörize eden bu eylemi sıradan bir mahalla kavgası şeklinde ele alınarak soruşturma yapanları kınıyorum. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığını göreve davet ediyorum. Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suçtur. Bir köy veya mahalle kavgası görüntüsü ile olayın kapatılmaya çalışılması hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Bu saldırı demokrasimize, hukuk devletine karşı, kardeşliğimize ve milli dayanışma ruhuna karşı işlenmiştir. Bu eylem nedeniyle terörden beslenenlerin değirmenine su taşınmıştır. Şiddet dilini kullananların bu eyleme katkısı olmuştur."

Mahmut Tanal, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanal, İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'de devam eden olağanüstü itiraz sürecine ilişkin bir soru üzerine, AK Parti'nin olağan süre içerisinde itirazlarını yapmadığını iddia etti. Tanal, her kısıtlı vatandaşın oy kullanamaması gibi bir durumun olmadığını ancak mahkeme kararının olması durumunda kısıtlıların oy kullanamayacağını söyledi.