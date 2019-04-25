1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Saldırı bir terör olayı olması gerekirken, mahalle kavgası gibi gösteriliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suç unsuru taşırken sıradan bir mahalle kavgası gibi sunuluyor. Toplumu terörize eden bu eylemi sıradan bir mahalle kavgası şeklinde ele alınarak soruşturma yapanları kınıyorum
 25 Nisan 2019 12:56
Yazdır
'Saldırı bir terör olayı olması gerekirken, mahalle kavgası gibi gösteriliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin "Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suç unsuru taşırken sıradan bir mahalle kavgası gibi sunuluyor. Toplumu terörize eden bu eylemi sıradan bir mahalle kavgası şeklinde ele alınarak soruşturma yapanları kınıyorum." dedi.

Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya karışanların ifadelerinin Çubuk Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma tarafından alındığını anımsattı.

Mahmut Tanal, Ankara Başsavcılığı'nın, anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunun soruşturmayı açtığını ancak soruşturma gereği telefon konuşmaları, saldırganların irtibatları ve suçla ilgili diğer konuları araştırmakla görevli olan Ankara terörle mücadele biriminin ifade almadığını savundu.

- Saldırganın elini öpmek için sıraya girdiler

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin elini öpmek için sıraya girildiğini belirten Tanal, "Bu olay Ogün Samast olayının amca versiyonudur. Ogün Samast olayında videolar çekildi. Şimdi ise saldırganın elini öpmek için sıraya giriliyor. Bu suç ve suçluyu övme girişimidir, bu suçu teşviktir. AK Parti'li arkadaşlar saldırganı ihraç edeceklerini söylüyor ama aynı arkadaşlar el öpme kuyruğuna giriyor. Cumhuriyet Başsavcılığının suçu övücü paylaşımlar hakkında soruşturma başlatması gerekiyor." diye konuştu.

Tanal, yazılı ve görsel medyada çıkan haber ve yorumların da bu "terör eyleminin" oluşmasında etkili olduğunu, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suç unsuru taşırken sıradan bir mahalle kavgası gibi sunuluyor. Toplumu terörize eden bu eylemi sıradan bir mahalla kavgası şeklinde ele alınarak soruşturma yapanları kınıyorum. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığını göreve davet ediyorum. Bu eylem terörle mücadele kapsamında ele alınması gereken bir suçtur. Bir köy veya mahalle kavgası görüntüsü ile olayın kapatılmaya çalışılması hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Bu saldırı demokrasimize, hukuk devletine karşı, kardeşliğimize ve milli dayanışma ruhuna karşı işlenmiştir. Bu eylem nedeniyle terörden beslenenlerin değirmenine su taşınmıştır. Şiddet dilini kullananların bu eyleme katkısı olmuştur."

Mahmut Tanal, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanal, İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'de devam eden olağanüstü itiraz sürecine ilişkin bir soru üzerine, AK Parti'nin olağan süre içerisinde itirazlarını yapmadığını iddia etti. Tanal, her kısıtlı vatandaşın oy kullanamaması gibi bir durumun olmadığını ancak mahkeme kararının olması durumunda kısıtlıların oy kullanamayacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09		 Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52		 İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21		 Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48		 CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31		 YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Sağlık Bakanlığı'ndan TUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evdeki huzur zenginlik budur 3
verbana 2
bana göre hava hoş 4
funda esenç 6
alakalı olmadığımız belediyelerden sms gelmesi 1
pinokyo 3
sare davutoğlu 2
ankastre 1
bazı mesleklerin revaçta olması 2
Kadı kızı 2
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam