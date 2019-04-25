25 Nisan 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
25 Nisan 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|25 Nisan 2019 14:00
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 25 Nisan 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Eski Trabzon Baro Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası FETÖ soruşturması kapsamında aranan çift yakalandı Bartın'daki FETÖ davalarında 1 beraat 1 tahliye Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı Samsun'da FETÖ'den 3 kişiye adli kontrol Firari emniyet müdürünün yeğeni dahil 14 FETÖ gözaltısı Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı Bolu'da 13 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi FETÖ'nün sözde Nazilli imamına 13 yıl hapis cezası Mersin'de terör operasyonu: PKK'dan 6, FETÖ'den 4 gözaltı Darbecilerin yalanını bir kez daha tescilleyen rapor Gaziantep'te FETÖ'ye 8 ayrı soruşturmayla darbe vuruldu FETÖ'nün 'mahrem imamı' ve eşine hapis cezası Zonguldak'ta FETÖ'den 5 kişi gözaltına alındı FETÖ'nün askeri yapılanmasından 15 kişiden14'üne hapis Aydın'da FETÖ sanığı çifte hapis cezası Kayseri'li iş adamı FETÖ'den 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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