1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dönmez: Akıllı şehirler artık bir ihtiyaç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:"Günümüz teknolojilerini göz önüne aldığımızda, akıllı şehirler artık bir lüks olmaktan ziyade ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma ayak uyduramayan kurum, şehir ya da ülkeler bu mücadelede hep takip eden, sunulanı tüketen rolüne hapsolacak"
 25 Nisan 2019 13:20
Yazdır
Dönmez: Akıllı şehirler artık bir ihtiyaç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ar-Ge, inovasyon ve yapay zekanın bugünün en önemli kavramları arasında bulunduğunu belirterek, "Şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zeka teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor." dedi.

Dönmez, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na video konferans yoluyla bağlanarak yaptığı konuşmada, Ar-Ge yatırımlarının artı maliyet olarak değil, piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yeniliğe, gelişime ve değişime açık bir nüfusu olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretim Ar-Ge'den geçiyor. Ar-Ge, özgürlük ve özgünlük demektir. Bir ülkenin teknoloji üretiminde kendine has imzası demektir. Yapay zekanın kullanım alanının yaygınlaşması ile beraber, bu teknolojiye sahip olan şirket ve ülkelerin dünyanın geleceğine yön vereceği yadsınamaz bir gerçek. Enerji sektörü özelinde baktığımızda, özellikle şebeke sistemlerinde yapay zekanın kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zeka teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor. Diğer yandan, enerji sistemlerinde doğal afetler ve terör saldırıları karşısında güçlü bir altyapı için akıllı şebekeler de önümüzdeki dönemde enerji altyapılarında vazgeçilmez role sahip olacak."

- Kayıp-kaçak oranları geriledi

Dönmez, akıllı şebekelerin enerji tüketimine ilişkin büyük bir veri sunduğunu böylece mevcut eksikliklerin giderilmesi ve yeni yatırımların yapılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Bu çalışmaların teknik ve finansal öngörülebilirliği artırdığını aktaran Dönmez, "Ölçemediğimiz enerjiyi üretmemiz, iletmemiz, dağıtmamız bir başka deyişle yönetmemiz mümkün değil. Akıllı şebekeler bizlerin ihtiyaç duyduğu hayati bilginin sağlanmasından büyük bir role sahip." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin son dönemde enerji altyapısını önemli oranda yenilendiğini ve kayıp-kaçak oranının yüzde 15'ten yüzde 12 seviyesine indiğini bildirdi.

Bu noktada enerji verimliliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Nesnelerin interneti, ev otomasyonları, verimlilik ve izleme sistemlerinde güçlü bir dijital altyapıya ihtiyacımız var. Bu yöndeki değişim ve dönüşüm için teknolojinin artık enerji sektöründe daha başat bir rolde olması gerekiyor. Ülkemiz adına, yapay zekanın, robotik teknolojilerin gelişimini yakından takip etmenin ötesinde, bu trende ayak uydurmamız çok önemli. Enerji sektörünün bu yeniliğe ve değişime öncülük edeceğine inanıyorum. Günümüz teknolojilerini göz önüne aldığımızda, akıllı şehirler artık bir lüks olmaktan ziyade ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bu duruma ayak uyduramayan kurum, şehir ya da ülkeler bu mücadelede hep takip eden, sunulanı tüketen rolüne hapsolacak ."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09		 Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52		 İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21		 Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48		 CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31		 YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Sağlık Bakanlığı'ndan TUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2019 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
dağ başını duman almış 1
ankara büyükşehir belediyesi'nin başına t.c eklenmesi 2
kimsenin tavuğuna kışt dememek 1
sözlük yazarlarının itirafları 11
düzenle butonu 1
bebiş 3
şebi aruz 3
yoruldum 4
29.04.2019 konyaspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam