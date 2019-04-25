'Ambalajlı gıdalarda tuz ve şeker miktarı renklerle gösterilecek'

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı (TBV) arasında öğrencilere tuz ve şekerin bilinçsiz tüketiminin zararlarını anlatmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, TBV Başkanı Timur Erk ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Yücel, kentteki okullarda öğrencilere tuz ve şekerin bilinçsiz tüketiminin zararlarını anlatmaya yönelik protokolü imzaladı.

İmza töreninin ardından okulun konferans salonunda öğrencilere hitap eden Erk, 82 milyon nüfusa sahip Türkiye'de yaklaşık 3 milyon insanın 3. derecede obez olduğunu söyledi.

Erk, 3 milyonun yaklaşık 1,8 milyonunun çocuk yaşta olduğunu anlatarak, gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirmek için birtakım çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Özellikle çocukların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini bildiren Erk, 22 ilde çocuklara böbrek sağlığının korunması için eğitimler verildiğini ifade etti.

- "Tuz ve şeker miktarları renklerle gösterilecek"

Erk, gıdalar üzerinde tuz ve şeker miktarının renklerle gösterildiği bir uygulamaya geçileceğini belirterek, "Okul kantinlerinde satılan tuz miktarı fazla gıdaların ambalajlarında, uyarıcı kırmızı etiket yer alacak. Ambalajın üzerinde tuz ve şeker miktarını gösteren kırmızı, turuncu ve yeşil renkler olacak. Çocuk kırmızı ve turuncu renkler olan ürünleri almaktan çekinecek." dedi.

Uygulamanın en kısa sürede başlayacağını dile getiren Erk, uygulama ile tuz ve şeker kullanım oranlarının da düşeceğine inandığını söyledi.

Bu uygulamanın 1 Ocak 2020'den itibaren tüm marketlere taşınacağını vurgulayan Erk, "Artık ambalajların üzerinde mutlaka trafik işaretleri dediğimiz renkler bulunacak. Böylelikle ürünü üreten firmalar da ürününü satabilmek için tuz ve şeker miktarını düşürecek." şeklinde konuştu.