Balık av sezonu bitti, fiyatlar yükseldi

Denizlerde av yasağının başlamasıyla birlikte Giresun Balıkçı Pazarında tezgahların birçoğu kapandı. Sadece bir tezgahta olta balıkları ve kültür balıkları satılıyor. Küçük balıkçıların pazara getirdiği mezgitin kilosu 20 TL, istavrit 15 TL ve barbun ise 25 liradan alıcı bekliyor. Kültür alabalığının fiyatı ise av sezonunun bitmesinin ardından 20 liradan 25 liraya, somonun fiyatı ise 25 liradan 30 liraya yükseldi.

Av yasağının başlamasıyla birlikte şu sıralar Karadeniz'de oltayla mezgit avlanıldığını belirten balıkçılar ise "Tezgahlarımızda mezgitin yanı istavrit, barbun, levrek, soman, alabalık var. Satışlarımız çok düşük. Yazın bizim satışlarımız düşer. Halkımız bilinçlenmiş bir tek kışın yer, yazın yemez. Ramazanın da satışlarımıza etkisi olacağını tahmin ediyorum çünkü Ramazanda fiyatlara 5 lira daha zamlı tarife uygulanır. Sezon bittiği için balıkçı tezgahlarının çoğu kapalıdır" dediler.