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Türk hekimin tanımı dünya tıp literatürüne girdi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği hekimi Doç. Dr. Vural Fidan'ın (43) kıvırcık saçlı kız çocuklarında doğuştan meydana gelen bademcikleri ve diş etlerinde siğil tarzında şişliklere konulan tanım, 'Fidan sendromu' olarak dünya tıp literatürüne girdi
 25 Nisan 2019 13:41
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Türk hekimin tanımı dünya tıp literatürüne girdi

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği hekimi evli ve 1 çocuk babası Doç. Dr. Vural Fidan'ın bir süredir üzerinde çalıştığı, kıvırcık saçlı kız çocuklarında görülen bir hastalık, uluslararası hakimli dergilerde yayınlanarak dünya tıp literatürüne girdi.

Bu hastalık bulgusu üzerinde bir süredir çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Doç. Dr. Vural Fidan, sendromun kıvırcık saçlı kız çocuklarında görüldüğünü söyledi. Sendromu tanımlayan Doç. Dr. Fidan, Bu literatüre giren çalışmamız uzun bir birikim sonucu ortaya çıktı. Bizim bu hasta grubumuz vücudun, anne karnındaki gelişim aşamalarından 3 ayrı katman vardır. Bu katmanlardan en dışta olanın bir gelişim problemi. Bunu ortaya çıkaran çok çeşitli faktörler var, çevresel ve genetik faktörler gibi. Bizim konumuz genetik faktörlerden etkilenen bir grup. Bu bulduğumuz sendromla ilgili olarak belli başlı bulguları var. Biz bunları kız çocuklarında gördük, bu kız çocuklarının görüntüsel özelliği kıvırcık saçlı olmaları ve bu hastalarımızın uykularını bozacak ve uyku apnesi yapacak şekilde bademciklerinin iri olduğu ve bu bademciklerin üzerinde siğil tarzında çok fazla sıkıntıların olduğunu gördük. Bu çocukların diş etlerinde ve diş aralarında aynı şekilde siğil tarzında şişlikler olduğunu gördük. Bu hastalar bize boğaz ve bademcik enfeksiyonu ve uyku apnesi şikayetleriyle başvurdu. Gerekli cerrahi müdahaleden sonra literatür taramasını yaptım. Böyle bir hastalık durumunun olmadığını gördüm. Bununla ilgili oluşturduğumuz yazılarda ifade ettikö dedi.

Tanım ve hastalık bulgularının uluslararası hakimli dergilerde yayınlanarak tıp literatürüne girdiğini anlatan Fidan, Fidan sendromu kıvırcık saçlı kız çocuklarında orta ve ileri zeka geriliği olan bademcikleri ve diş etlerinde şişliklerin görüldüğü bir sendromdur. Bundan sonra bir vaka tanımı olursak Fidan sendromu olarak bilinecek. Kıvırcık saçlı kızlarda doğuştan meydana gelen bir sendrom aslında ama benim incelemediği vakalar arasında 17 yaşında bir kızda vardıö şeklinde konuştu.

'TÜRK MİLLETİ VE KENDİ ADIMA GURURLUYUM'

Türk hekimlerinden Hulusu Behçet'in 1937 yılında kendi adını taşıyan bir hastalığı tanımlayarak dünya tıp literatürüne girdiğini hatırlatan Fidan, Ben hem kendim hem Türk milleti adına çok gururluyum. Literatürde binlerce ismi verilen tıp insanı var. Bunların arasında biri de ben olabilirsem ülkem ve benim için gurur verici olduğunu düşünüyorum. Hulusi Behçet kendi adıyla tanımladığı bir hastalığı vardı. Şimdi görülen 2'nci hekim oldum. Çok mutluyumö ifadelerini kullandı.
DHA
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