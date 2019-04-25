Ekmeğe neden zam geldi?

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 25 zam üzerinden, ekmek fiyatlarının neden arttığını anlattı. Kavuncu, ekmeğin temel tedariği olan undaki fiyat artışının fırıncıların alım gücünü düşürdüğünü ifade etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak daha önce zam talep ettiklerini, Türkiye genelinde Ankara'dan sonra İstanbul ve Samsun'dan başlayarak zamların devam edeceğini dile getirdi.

Ekmek fiyatındaki artışın nedenleri ve ramazan pidesinin 2.5 TL olacağını BloombergHT'ye anlatan Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, 68 lira olan çuval unun fiyatının bir anda 165 lira bandına çıktığını söyledi. Kavuncu, un fiyatlarının artmasıyla fırıncıların alım gücünü düşürdüğü, giderlerini artırdığını söyledi. Fırıncıların yüzde 70'inin ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen Kavuncu, zam talebini daha önce hükümete ilettiklerini söyledi. Murat Kavuncu, Ankara'ya gelen zammı İstanbul ve Samsun'un takip edeceğini ve tüm Türkiye'de ekmeğe zam geleceğini belirtti.