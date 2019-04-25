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Akıllı şebekelerle 6 milyar lira tasarruf mümkün

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan: "Türkiye'de 59 milyon elektrik ve doğal gaz sayacı bulunuyor. AB ülkeleri dönüşüm maliyetlerini esas aldığımızda Türkiye'nin toplam dönüşüm maliyetinin 7-8 milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor"
 25 Nisan 2019 14:03
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Akıllı şebekelerle 6 milyar lira tasarruf mümkün

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'deki 59 milyon elektrik ve gaz sayacının akıllı sistemlere dönüşmesi için 7-8 milyar avroluk bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Akıllı şebekelerle yüzde 5 civarında bir tasarrufla elektrikte 5 milyar, gazda ise 1 milyar lira seviyesinde tasarruf sağlanabilir." dedi.

Arslan, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinde akıllı sistemlerin yaygınlaştığını söyledi.

Akıllı şebeke yatırımlarının son 3 yılda yüzde 12 arttığına dikkati çeken Arslan, "Önümüzdeki 10 yılda akıllı şebekeler ve sistemler özelinde, enerji piyasasında 250 milyar dolar civarında yatırım yapılacağı tahmin ediliyor. Söz konusu yatırımın yüzde 15-20'lik kısmının elektrik ve gaz dağıtım şebekesi özelinde yapılacağı öngörülüyor. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar adet akıllı sayaç yer alıyor." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'de ise 59 milyon civarında elektrik ve gaz sayacı bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri dönüşüm maliyetlerini esas aldığımızda Türkiye'nin toplam dönüşüm maliyetinin 7-8 milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Akıllı şebekelerle yüzde 5 civarında bir tasarrufla elektrikte 5 milyar, gazda ise 1 milyar lira seviyesinde tasarruf sağlanabilir. Yapılacak yatırım miktarı göz önünde bulundurulduğunda, 10 yıl gibi bir sürede yatırım miktarının amorti edileceğini söyleyebiliriz."

Anadolu Ajansı
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