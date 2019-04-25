Selçuk: Küçükçekmece'deki istismar davasına müdahil olacağız
|25 Nisan 2019 14:23
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin, "Uzman klinik psikoloğumuz 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak." ifadesini kullandı.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun istismara uğramasının ardından, çocuk ve ailenin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Milleti derinden yaralayan hadiseyle ilgili bir klinik psikolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirildiğini açıklayan Selçuk, "Üç görevlimiz de şu anda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak." ifadesine yer verdi.
Uzman ekibin bu sürecin atlatılması için çocuğa ve ailesine gerekli desteği sağlayacağını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz. Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Bakanlık olarak şiddet ve istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09
|Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
|'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52
|İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
|Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21
|Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
|AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48
|CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
|Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31
|YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16