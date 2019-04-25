Selçuk: Küçükçekmece'deki istismar davasına müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin, "Uzman klinik psikoloğumuz 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak." ifadesini kullandı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun istismara uğramasının ardından, çocuk ve ailenin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Milleti derinden yaralayan hadiseyle ilgili bir klinik psikolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirildiğini açıklayan Selçuk, "Üç görevlimiz de şu anda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak." ifadesine yer verdi.

Uzman ekibin bu sürecin atlatılması için çocuğa ve ailesine gerekli desteği sağlayacağını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz. Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Bakanlık olarak şiddet ve istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz."