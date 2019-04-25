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ALES sınav giriş yerleri açıklandı

ÖSYM ALES sınav giriş yerlerini açıkladı.
 25 Nisan 2019 14:27
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ALES sınav giriş yerleri açıklandı

2019-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

5 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2019-ALES/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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