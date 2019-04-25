ALES sınav giriş yerleri açıklandı
ÖSYM ALES sınav giriş yerlerini açıkladı.
|25 Nisan 2019 14:27
|Yazdır
2019-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
5 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
2019-ALES/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
26 Nisan 2019 15:27
|461 kişinin atamasını Ekrem İmamoğlu mu durdurdu?
24 Nisan 2019 00:05
|Şanlıurfa'da 6 aylık işe başvuru kuyruğu
22 Nisan 2019 21:03
|YDS, cevap kağıtları erişime açıldı
19 Nisan 2019 14:41
|Milli saraylara personel alımı, KPSS kapsamı dışına çıkarıldı
19 Nisan 2019 11:06
|2019-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı
19 Nisan 2019 10:14
|Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı
18 Nisan 2019 13:57
|Belediyelerin memur alımını düzenleyen yönetmeliğe düzenleme geliyor
16 Nisan 2019 10:45
|MBSTS soru kitapçıkları yayımlandı
16 Nisan 2019 10:00
|50 aday, SGK'nın atamaları yapmasını bekliyor
15 Nisan 2019 14:11