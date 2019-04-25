Başbakanlık uzmanının açtığı nakil davasında karar verildi

703 sayılı KHK'yla Başbakanlık kapatılmıştı. Yapılan düzenlemeyle bir kısım personel yasama uzmanı olarak atanırken bir kısım personel ise diğer bakanlıklara kariyer uzman olarak atandı.

Ticaret Bakanlığına atanan bir uzman, işlemin iptali için dava açtı. Ankara İdare Mahkemesi heyeti oybirliğiyle aldığı kararda, işlemin iptali davasını reddetti.

Mahkeme kararında "mülga Başbakanlık uzmanı olarak görev yapan davacının mevzuatta düzenlenen durumuna uygun ve mesleğe özel yarışmayla girilen Ticaret Uzmanı olarak atamasının yapıldığı görüldüğünden, Devlet Personel Başkanlığınca getirilen teklif üzerine Ticaret Bakanlığı'na ticaret uzmanı olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır." denildi.

Yine mahkeme kararında, davacının yasama uzmanı olarak atanmamasının eşitliğe aykırı olduğu iddiasıyla ilgili olarak da "Personelin Başbakanlıktaki anılan kadrolarda geçirdikleri süreler, kıdem bakımından muadilleriyle mali ve özlük hakları bakımından denkliğinin sağlanması da dahil olmak üzere, yeni atandıkları kuramların kadrolarında geçmiş sayılmak suretiyle korunarak atandığından idarenin takdirinde olan, daha yüksek özlük haklarına sahip unvanlı kadrolara atamalarda kimlerin seçileceğine idarenin yargı kararı ile zorlamasının mümkün olmaması ve bu konuda belli bir kişi lehine veya aleyhine olacak şekilde takdir hakkını kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı, sınırlı olan bir kadroya şartları taşıyanlar arasından seçim yapma konusunda takdir yetkisinin nasıl kullanılacağına ilişkin 703 sayılı KHK'de de bir düzenleme getirilmediğinden davacının bu yönde ki iddiasının işlemi kusurlandırmayacağı açıktır." denildi.

İlk derece mahkemesinin bu kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluyla götürülebilecek. Ankara BİM'nin kararı sonrasında, karar kesinleşmiş olacak.