Kızılay'dan ramazan için 'Hilal Olsun Türkiye' kampanyası

Ramazanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanya ile ağırlıklı olarak Türkiye'deki yoksul sofralara el uzatacak.

Ramazan bereketini Türkiye'nin her köşesine ve dünyanın dört bir yanına taşıyan Kızılay'ın, bu kapsamda yapacağı faaliyetler ve kampanya tanıtımı için Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Kınık, ramazanda gelenekselleşen paylaşma kampanyalarını devam ettirdiklerini belirterek, bu ramazanda "Hilal Olsun Türkiye" dediklerini söyledi.

Ramazanın yoksulun halini anlama, sevindirme ayı olduğunu vurgulayan Kınık, yardım seven kuruluşlar olarak bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ettiklerini anlattı. Kınık, geçen ramazanda 9 milyonu yurt içi, 1 milyonu yurt dışında olmak üzere 10 milyon kişiye ulaştıklarını, sofraları şenlendirdiklerini hatırlattı.

- 400 bin haneye gıda kolisi

Kerem Kınık, Türkiye dışında bu yıl 37 ülkede 39 noktada çalışacaklarını ifade ederek, "Ağırlıklı olarak ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine, yoksul sofralara ulaşmaya çalışacağız ama bununla beraber dünyada 37 ülkede de yardımlarımız olacak." dedi.

Yardım ulaştırılacak ülkeler arasındaki Yeni Zelanda'da katliam yaşayan Müslümanların dertleriyle dertlenmeye, acılarını paylaşmaya gideceklerini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Yurt içi iftarlarda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 400 bin gıda kolisiyle 400 bin haneye ulaşmaya çalışacağız. Geçen Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurban payları konserve haline getirildi. Bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Aynı zamanda bir kısım kurban paylarımız da donmuş karkas et olarak yaklaşık 4 milyon 400 bin insana, özellikle yatılı okullarda okuyan yavrularımıza, aş evlerilerimiz aracılığıyla ulaştırılacak. Umarız kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle 400 bin gıda kolisinin üstüne çıkarız. Kolilerimizde, ağırlık olarak bir aylık ihtiyacın giderileceği kuru gıdalar var. İki paket hazırlandı. Biri 65 liralık yaklaşık 13 kilogramlık bir paket. Diğeri de 120 liralık paket. Bu vesileyle 1 milyon 600 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sene ilk defa 100 bin kolinin içine çocuklar için bayram sürprizi hazırladık. Bağışçımız Ülker aracılığıyla bağışlanan çikolatalar, bisküviler paket haline getirildi, kolilere konuldu. Yavrucaklarımız sevindirecekler."

- Bağışlar nasıl yapılabilecek?

Kerem Kınık, Kızılay'ın zekat müessesesini de çalıştıran bir kuruluş olduğunu belirterek, zekatların yoğunlaştığı bir dönem olan ramazanda bu yıl 150 haneye, hane başı 350 lira olmak üzere toplamda 50 milyon liralık bir hedefle zekatların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını anlattı.

Yine fitrelerin de Kızılay aracılığıyla ulaştırılacağını vurgulayan Kınık, geçen yıl başlatılan 2868 numaraya kısa mesajla 10 liralık bağış, "fitre" yazarak 1877'ye gönderilerek mesajla da bu yılki fitre miktarı olan 23 liranın tek SMS ile ulaştırılacağını kaydetti.

Kınık, oruç tutamayanların da günlük 23 lira olarak fidyelerini 1877 numaraya mesaj atarak bağışlayabileceklerini anlatarak, 600 bin insana fitre ve fidyeler aracılığıyla ulaşmayı planladıklarını anlattı.

Aş evleri aracılığıyla yaklaşık 3,5 milyon kap yemeğin 1 milyon kişiye ulaştırılacağını belirten Kınık, "Toplamda 14 milyon 705 bin 375 kişi hedefledik. İnşallah bağışçılarımızın desteğiyle, bu bağışlarımızı toplayarak yaklaşık 15 milyon insana ulaşma imkanımız olur ve 'Hilal Olsun Türkiye' deriz." diye konuştu.

- İftar ve sahur arası kan bağışı yapılabilecek

Ramazanda kan bağışlarının azaldığını ifade eden Kınık, düzenli kan bağışçılarından bu dönemde biraz daha özveriyle yaklaşmalarını istediklerini söyledi. Ramazan nedeniyle iftar ve sahur arasında kan bağışı için şehirlerdeki 300 noktada kan bağış araçlarının çalışacağını dile getiren Kınık, ramazanda kan ihtiyacı azalmazken bağış eğiliminin azaldığını kaydetti.

Kınık, yine kök hücre bağışlarının da devam etmesi temennisinde bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2868 hattına "BAĞIŞ" yazarak atılacak mesajla 10 liralık bağış yapılabileceğini, "RAMAZAN" yazılarak gönderilen mesajla da Kızılay'ın tüm çalışmalarına katkıda bulunabileceğini anlatan Kınık, 168 çağrı merkezinden ücretsiz Kızılay'a ulaşılabileceğini söyledi.

Kınık, yurt geneline yayılan 600'e yakın şube ve temsilciliklerde de yardımlar alındığını, tüm banka şubelerinden de Kızılay hesaplarına bağış yapılabileceğini, Kızılay'ın internet sitesi üzerinden de yardımların ulaştırılabileceğini dile getirdi.

Ramazanın bağışçıların destekleriyle verimli geçmesi temennisinde bulunan Kınık, "Ramazan ve kurban ayları Kızılaycıların seferberlik aylarıdır. 37 ülkeye, 39 noktaya ve ülkemizdeki 400'ü aşkın noktaya Kızılaycılar seferberlik halinde yardımları ulaştırmaya çalışacak. Dünyanın pek çok yerinde iyilik dalgası, Anadolu'nun yardımseverlik dalgası yayılacak, o sofraları şenlendirecek." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının soruları üzerine Kınık, Kızılay'ın 150 yıllık tarihinde şu ana kadar yaklaşık 148 ülkeye ulaştığını belirterek, birçok coğrafyaya aşina olduklarını söyledi.

- "İhtiyaç sahipleri arttı"

Bir başka soru üzerine Kınık, Türkiye'de 4,5 milyon mülteci, her yıl 1 milyon gence yeni iş imkanı oluşturulması zorunluluğu, uluslararası dalgalanmanın etkileriyle yaşanmakta olan ekonomik daralmaların ihtiyaç sahiplerinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Bu durumu izlediklerini ifade eden Kınık, şunları aktardı:

"Bu çerçevede bu sene ağırlıklı olarak yardımlarımızı yurt içinde ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmayı hedefledik. Ama pastayı büyüterek yurt dışına yapılan yardımları da artırıyoruz. Geçen yıllara oranla yurt içine yapacağımız yardımlar daha fazla olacak. Vatandaşlarımızın çok büyük ve engin gönüllü bir dayanışma kültürü var. Dolayısıyla bizler komşusu açken tok yatmayız, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermeden kendimizi mutlu addetmeyiz. Hem şubelerimizin ziyaretleri hem de kaymakamlıklar, valilikler aracılığıyla tespitler yapılacak ve ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşmaya çalışacağız. Kızılay gibi onlarca sivil toplum kuruluşu da bu anlamda ülke içerisinde çalışıyor."