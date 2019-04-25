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'Oğlumun kanı yerde kalmadı'

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, aynı bölgede geçen yıl şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ismail Cesur'un ailesini sevindirdi
 25 Nisan 2019 14:59
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'Oğlumun kanı yerde kalmadı'

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, aynı bölgede geçen yıl bugün şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ismail Cesur'un Konya'da yaşayan ailesini sevindirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 25 Nisan 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28) Seydişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma ve babası İbrahim Cesur, oğullarını şehit eden teröristlerin saldırının yıl dönümünde öldürüldüğü haberini öğrenince buruk bir sevinç yaşadı.

Anne Fatma Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğullarının acısını halen yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun aklından hiç çıkmadığını, ağır bir imtihandan geçtiklerini ifade eden Cesur, şunları kaydetti:

"Allah'ım bize dayanma gücü versin. Oğlumun katillerinin öldürülmesi bir nebze de olsa yüreğime su serpti. Cezasını buldu. O nasıl canları yaktıysa o da belasını buldu. Oğlum şehit olalı tam bir yıl oldu. Onun kanı yerde kalmadı. Hiçbiri cezasız kalmasın, hepsinin kökü kazınsın inşallah. Allah'ım onlara fırsat vermesin, kahrı perişan eylesin. Allah'ım hükümetimize, devletimize ve askerlere zeval vermesin. Terörle mücadele eden askerlerimizin Allah yardımcıları olsun, onlara güç, kuvvet versin. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Dünyalar durdukça dursun Recep Tayyip Erdoğan."

- "Teröristleri vuranların eline sağlık"

Baba İbrahim Cesur da sabah saatlerinde Konya Alay Komutanının kendisini arayarak oğlunu şehit eden katillerin etkisiz hale getirildiği haberini verdiğini anlattı.

Haberi aldığında acılarının bir nebze hafiflediğini ifade eden İbrahim Cesur, "Evlat acısı çok zor, Allah kimseye vermesin. Aradan bir yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Teröristleri vuranların eline sağlık. Allah askerimize, devletimize, güç kuvvet versin. Askerler bizim evladımız, canımız, ciğerimiz. İnşallah bir daha şehit haberi gelmez. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 25 Nisan 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehidin cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Cesur'un şehit düşmeden 15 gün önce nişanlandığı, bir hafta önce de görev yeri Diyarbakır'a döndüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlıgı unsurlarınca gerçekleştirilen "Bayrak-123 Operasyonu"nda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Aynı bölgede geçen yıl bugün tabur komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Ismail Cesur'un şehit edildiği anımsatılan açıklamada, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ismail Cesur'un kanı yerde kalmadı." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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