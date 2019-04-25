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Kişi başına kanatlı eti tüketimi 22 kilograma ulaştı

BESD-BİR Başkanı Sait Koca: Türkiye'de kişi başına kanatlı eti tüketimi sürekli artarak 22 kilograma ulaşmıştır
 25 Nisan 2019 15:09
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Kişi başına kanatlı eti tüketimi 22 kilograma ulaştı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Türkiye'de kişi başına kanatlı eti tüketiminin 22 kilograma ulaştığını belirtti.

Koca, Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde, kongrede 32 ülkeden misafir ağırladıklarını söyledi.

Dünyanın protein ihtiyacının 2015 yılından bu yana büyük oranda beyaz etle karşılandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kanatlı et üretimi 2000-2018 yıllarında 3,4 kat, 2010-2018 yıllarında ise 1,5 kat arttı. Kanatlı eti üretimi 2018'de 2,23 milyon tona çıkmıştır. Bunun 2,16 milyon tonu tavuk eti, 0,7 milyon tonu hindi etidir. Kanatlı eti üretiminin yüzde 96,9'u tavuk eti, yüzde 3,1'i hindi etidir. Üretilen tavuk etlerinin en az yüzde 95'i piliç etidir. Türkiye'de kişi başına kanatlı eti tüketimi sürekli artarak 22 kilograma ulaşmıştır.

Dünya tavuk eti üretiminde Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Brezilya açık ara öndedir. Bu üç ülke dünya üretiminin yüzde 46,5'ini gerçekleştirmektedir. Türkiye ise dünya üretiminden yüzde 2,3 pay almaktadır. Tavuk ayağı dahil, Türkiye'nin ihracatı 2018'de 500 bin tonu aşmıştır. 2018'de 81 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülke ise Irak. Mevcut pazarları büyütme ve yeni pazarlara girme çalışmalarımız sürüyor."

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan ise 2000'li yıllardan sonra bakanlığın ve sektör temsilcilerin birlikte çalışmasıyla üretim tesislerinin Avrupa standartlarına uygun hale getirildiğini belirtti.

Kongre 27 Nisan'da sona erecek.
Anadolu Ajansı
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