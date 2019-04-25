Anadolu Adliyesi'nin 'adli emanet depoları' basına açıldı

Çok sayıda suç delilinin muhafaza edildiği dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Anadolu Adalet Sarayı'ndaki adli emanet depoları, basın mensuplarına tanıtıldı.

Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli adliyelerinin taşınmasıyla 2013 yılında faaliyete başlayan Anadolu Adalet Sarayı'nın adli emanet depolarının kapıları basın mensuplarına ilk kez açıldı.

Beş bloktan oluşan ve 360 bin metrekarelik alanıyla "dünyanın en büyük adliyesi" olarak tanımlanan Anadolu Adalet Sarayı'nın emanet depoları, çelik kapılarla korunan ve 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen 2 ayrı birimden oluşuyor.

Bir başsavcıvekili, 2 cumhuriyet savcısı ve 23 personelin görev yaptığı ve 15 ayrı bölümden oluşan adli emanet depolarına girişler yüz tanıma sistemi ile gerçekleştiriliyor.

Adli emanet depolarında kamuoyunda ses getiren Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk davaları, FETÖ soruşturmaları, Çiftlik Bank soruşturması gibi çok sayıda dava ve soruşturmanın suç delilli 130 bin emanet kaydı altında muhafaza ediliyor.

Adli emanetteki altın, para, devlet sırrı niteliğindeki kıymetli eşyalar ise 2 yüksek güvenlikli kasada saklanıyor.

- "Acil şarj aleti" görünümlü kumar makinesi

Adli emanet depolarında, FETÖ soruşturmaları kapsamında ele geçirilen dijatel materyaller, 1 dolarlar, silahlar, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çiftliklerden elde edilen deliller ile bitcoin üretim makinelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda delil yer alıyor.

Binlerce suç eşyasının muhafaza edildiği adli emanet depolarında, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde işlenen faili meçhul cinayetlerin delilleri ile Dev-Yol, Dev-Sol davalarına ait çok sayıda emanet eşyası da halen saklanıyor.

Adli emanette ayrıca, Poyrazköy davası kapsamında toprağa gömülmüş olarak bulunan lav silahı da delil olarak saklanıyor.

Yapılan kumar operasyonları kapsamında ele geçirilen çok sayıda kumar aletlerinin de yer aldığı depoda, üzerinde "acil şarj aleti" yazan kumar makinesi ise dikkati çekiyor.

Anadolu Adalet Sarayı'nın adli emanetine kayıtlı 76 milyon 337 bin Türk lirası, 273 bin avro ile 214 bin dolar ise banka hesaplarında tutuluyor.

Adli emanet depolarında ayrıca, çok sayıda televizyon, bisiklet, 6136 sayılı kanun kapsamına giren 5 bine yakın silah ile 5 bin ayrı kayıt altında tutulan çok sayıda uyuşturucu madde de yer alıyor.

Depolarda, suç eşyalarının aramasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan koridorlar "Aydın", "Ardahan", "Denizli", "Batman" gibi sokak isimleri ile ayrılıyor.

- Suç eşyaları "yüz tanıma" ve "barkod" sistemi ile korunuyor

Adli emanet depolarında, Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan "yüz tanıma" ve "barkod" sistemi uygulanıyor.

Sisteme ilişkin bilgi veren Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, Anadolu Adalet Sarayı'nda suç eşyalarının mevcut 18 depoda muhafaza edildiğini söyledi.

Adli emanet depolarının yüz tanıma ve kilit sistemi ile korunduğunu anlatan Akça, depolara girişin sadece yüz tanıma sistemine yetkilendirilen görevliler aracılığıyla yapılabildiğini anlattı.

Akça, suç eşyalarının depolara girişi sırasında "barkod" sistemi ile barkodlanarak bilgisayar kaydı oluşturulduğunu ifade ederek, "Bu sistem sayesinde suç eşyasının hangi depoda nerede olduğu bulunuyor. El terminali denilen küçük dedektör şeklinde aletler ile suç eşyalarının yanına yaklaştığında sinyal verdiğinden eşyayı bulmakta bize yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu mevcut 'barkod' sistemi sayesinde depolardan dışarı çıkan suç eşyaları anında kayda alınmaktadır. Yetkili ve yetkisiz giriş çıkış anında kayıtlı olarak gözükmektedir." diye konuştu.

Ayrıca depoların bütün alanlarında kamera sistemi bulunduğunu kaydeden Akça, görevli Cumhuriyet savcılarının ve yazı işleri müdürünün monitörlerden depoların içini izlediğini söyledi.

Semih Akça, "Bu 'barkod' sistemi ile yüz tanıma sistemini hizmete sokan ilk Anadolu Adliyesi'dir. Amacımız yargının daha hızlı çalışması." dedi.