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Uzunkaya: Becerisi, vasfı olana işte var, aş ta

Sakarya'da düzenlenen SAGİF-2019 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışında konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'de adamı olana değil; niteliği, becerisi, vasfı olana ve çalışmak isteyene işte var aş ta" dedi
 25 Nisan 2019 15:27
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Uzunkaya: Becerisi, vasfı olana işte var, aş ta

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen SAGİF-2019 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışı; İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya il Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin, işsizlik ile mücadele ve istihdam noktasında tüm Dünya'nın dikkatlerini üzerine çektiği bir ülke olduğu konusunda vurgu yapan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye, son yıllarda tüm meselelerinde olduğu gibi işsizlik ile mücadele ve istihdam noktasında da sadece Türkiye'de olanların değil, tüm Dünya'nın dikkatlerini üzerinde toplayan bir ülkedir. OECD, iş gücüne dair 2018 yılı istatistiklerini açıkladı. 2007-2018 yıllarını birlikte mütalaa ettiğimizde bu süreçte Avrupa Birliği 28 ülkenin iş gücüne dahil olan nüfusu 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye'nin ise 9 milyon 476 bin kişi, yani bunun anlamı şudur; Avrupa'nın 28 ülkesi ne kadar yeni iş gücüne yeni iş imkanı bulacaksa, Türkiye'de tek başına bu kadar iş gücüne istihdam imkanı oluşturmak durumundadır. Yani tüm Avrupa ülkeleri kadar istihdam gerçekleştiren ve iş gücüne katılan, iş gücüne iş imkanları ve fırsatları tanıyan bir ülkeden bahsediyoruz. Biz 2018 yılında sadece Sakarya ilimizde 26 bin 292 kişiyi hep birlikte istihdam ettik. Bu rakamlar 2002 yılında ise 447 kişiydi. 55 kat istihdamı arttırdık. Türkiye ve tüm dünyanın en önemli meselelerinden bir tanesi genç istihdam, ülkemiz açısından kadın istihdamı. 2002 yılında Sakarya'da İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edilen kadın sayısı sadece 31'dir. 2018 yılında bu rakam 8 bin 923'tür, yani kadın istihdamını 290 kat arttırdık" dedi.

"Türkiye'de, çalışmak isteyene işte var aş ta"

Yüz binlerce işverenin çalıştıracak elaman beklediğini de ifade eden Uzunkaya, "İnanıyor ve umut ediyorum ki Türkiye, üzerinde oynanan oyunların farkında olan bir ülke ve bunun yolunun da daha fazla istihdam, daha fazla kaliteli ve nitelikli üretim ile kaliteli, nitelikli ve beceri sahibi iş gücüne erişmekten geçmekte olduğunu bilmektedir. Türkiye iş gücü piyasasının nabzını tutan bir kurum olarak yani 89 bin 324 iş yerimizle yüz yüze yaptığımız anketlerin gösterdiği şudur ki; Türkiye'de beceriyi, niteliği, tecrübesi, çalışma iradesi olan insanımıza iş fırsat ve imkanları söz konusudur. Türkiye'de adamı olana değil; niteliği, becerisi, vasfı olana ve çalışmak isteyene işte var aş ta. Yüz binlerce işverenimiz çalıştıracak eleman bekliyorlar" diye konuştu.

"Sakaryamız bundan büyük bir başarı elde edecek"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, "Bu organizasyonda; merkezi, yerel yönetimimiz, ticaret sanayi odamız, üniversiteler ve asıl önemli olan sektörde çalışan yatırımcılarımız işbirliğinde güzel bir amaç hedefleniyor. İlimizin bu konudaki kapasitesi ölçülmeye çalışılıyor, tarafları rahatlatacak arz ve talebi buluşturacak bir amaç için platform oluşturuldu. İnanıyorum ki Sakarya'mız bundan çok büyük bir başarı elde edecektir. Ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyen dış ve iç güçler bizlere zorluklar yaşatmaya çalışırken, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde krizi fırsata çevirecek bir tarzda istihdam seferberliği ile güzel noktalara geldik. Bu büyük bir işbirliği, milli birlik ve beraberliğin eseriydi. Ve gördük ki; ülke zor anlarında ortak payda da birleşip kendini idare edenlere güvenerek çok güzel sonuçlar elde etti" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen hediye töreni sonrasında kesilen kurdele ile SAGİF fuar alanının açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar gerçekleştirilen fuar alının da bulunan stantları ziyaret etti. Fuar alanı 25-27 Nisan tarihleri arasında açık olacak.

İhlas Haber Ajansı
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