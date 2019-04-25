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Özkoç: Vurun, bağırın, saldırın diyen insanlar soruşturulmuyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Şu anda 37 kişi soruşturuluyor. Hepsi o köyden vatandaşlar. Oysa bizim tespit ettiğimizde, provokatörler o köyden değil. 'Vurun', 'bağırın', 'saldırın' diyen insanlar şu anda soruşturulmuyor
 25 Nisan 2019 15:36
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Özkoç: Vurun, bağırın, saldırın diyen insanlar soruşturulmuyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Şu anda 37 kişi soruşturuluyor. Hepsi o köyden vatandaşlar. Oysa bizim tespit ettiğimizde, provokatörler o köyden değil. 'Vurun', 'bağırın', 'saldırın' diyen insanlar şu anda soruşturulmuyor." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şehit Yener Kırıkcı'nın Çubuk'taki cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi"nin Türkiye'nin gündeminde yer aldığını dile getiren Özkoç, olayı araştırmak, bilgi toplamak, ilgili kişileri doğru yönlendirmek ve CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) bilgi vermek amacıyla oluşturulan ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Özkoç, söz konusu ekibin hazırladığı ön raporu dün MYK'ye sunduklarını belirtti.

"İçişleri Bakanı art niyetli, görevini yapmayan, yalan söyleyen, linci meşrulaştıran, görevini kötüye kullanan bir kişidir." diyen Özkoç, "İçişleri Bakanı'na soruyoruz; 2010'da Taner Yıldız'a, daha sonra Ahmet Türk'e atılan yumruklarla Genel Başkan'a atılan yumruk arasında hukuki olarak nasıl bir fark vardır? Taner Yıldız'a yumruk atan kişi tutuklanmış, 3,5 ay içeride tutulmuş, 1,5 yıl ceza almıştır. Olay, şehit cenazesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakıldığını hatırlatan Özkoç, "Ömer Çelik 'Bu kişi AKP üyesidir, onu ihraç istemiyle disipline veriyoruz.' diyor ama birileri Osman Amca'larının, yumruk atan, linç girişiminde bulunan kişinin elini öpmek için sıraya giriyor." şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin eleştirilerini sürdüren Özkoç, "Cumhurbaşkanına bir tweet atan vatandaş anında tutuklanacak, ceza alacak ve hakaret suçundan yargılanacak. Genel Başkan'a yumruk atan, 'evini yakın', 'saldırın', 'vurun', 'öldürün' diyen insanlaraysa hiçbir şey yapılmayacak ve linç meşru hale getirilecek. Bu, kabul edilemez." dedi.

- "Kim terörle ilişkilendiriliyorsa gereği yapılsın"

Siyasi partilere çağrıda bulunan Özkoç, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile MYK'de yaptığımız görüşmenin ardından bir kere daha ifade ediyoruz ki artık Türkiye'de kim terörle ilişkilendiriliyorsa gereği yapılsın. Hangi siyasi parti terörle ilişkiliyse başta CHP, AK Parti, MHP, HDP... TBMM'de derhal bir araştırma komisyonu kurulsun. Bu komisyonun kurulmasıyla ilgili çalışmaları tamamlıyoruz. Meclis açılır açılmaz vereceğiz.

Bunları yapan hangi siyasi partiyse ortaya çıksın, gereği yapılsın, yargılansın ve vatan hainliğiyle suçlansın. CHP olarak sonuna kadar biz buna yardımcı olacağız. Bizim içimizde Fetullah Gülen'le, Abdullah Öcalan'la görüşen varsa bizim içimizde PKK'yla gidip, oturup saraylarda veya başka yerlerde oturup görüşmeler yapanlar varsa ortaya çıksın. Biz meşru siyasi partilerle, TBMM'de grubu olan bütün siyasi partilerimizle birlikte hiçbir ayrım yapmadan bunun araştırılmasını istiyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun, daha önce PKK'nın saldırısına uğradığını, olayda 1 askerin şehit düştüğünü anımsatan Özkoç, "Genel Başkan'ımıza defalarca şehit cenazelerinde saldırıda bulunuldu, kurşun bırakıldı. 'Yakın', 'öldürün' denildi ama her olaydan sonra televizyon karşısına çıkıp hiç kimseyi suçlamadan itidal çağrısında bulundu ama birileri onun arkasından çıkıp bu ülkeyi ayrıştıran ve bu ülkenin geleceğine darbe vuracak yorumlarda bulundu." diye konuştu.

- "Provokatörler o köyden değil"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkoç, MYK'ye sunulan ön raporda hangi detayların yer aldığına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Şu anda 37 kişi soruşturuluyor. Hepsi o köyden vatandaşlar. Oysa bizim tespit ettiğimizde, provokatörler o köyden değil. 'Vurun', 'bağırın', 'saldırın' diyen insanlar şu anda soruşturulmuyor. Bununla ilgili gerekli yazışmaları yaptık, raporumuzda bildirdik, resimlerde tespit ettik, videolarda numaralandırdık. Bugün itibarıyla bütün hazırlıklar tamamlandı, Cumhuriyet başsavcılığına bunlarla ilgili başvuru yapılıyor.

'Demir sopa kullanılmamıştır' dendi. Tespit ettik, resmini bulduk. Sığınılan evin hemen yanındaki bir çatıda bir gencin demir çubukları oradan sökerek dağıttığının resmini koyduk. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Cumhuriyet başsavcılığına o kişiyle de ilgili gerekli işlemlerin yapılması için bugün başvurumuzu yapıyoruz. 'Bu evi yakın' diye bağıran kişinin, o 37 kişinin içinde olmadığını gördük. Biri 'bu evi yakın' diyor ve o 37 kişinin içinde değilse o zaman bu, gözardı ediliyordur diyerek tespit ettik, ses kaydını, görüntüsünü çıkarttık, Cumhuriyet başsavcılığına gönderiyoruz."

Özkoç, "Tespit ettiğinizi söylediğiniz, köyün dışından geldiği ifade edilen kişilere yönelik bir sonuca ulaştınız mı?" sorusuna, "Provokatörlerin kim oldukları, nereden geldikleri, orada nasıl örgütlendikleri konusundaki bütün bilgiler elimizde." cevabını verdi.
Anadolu Ajansı
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