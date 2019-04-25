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Kahramanmaraş'ta 'terminatör böcek'ler iş başında

Kentte kızılçam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğiyle mücadele için 1600 calosoma sycophanta ormana bırakıldı
 25 Nisan 2019 15:52
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Kahramanmaraş'ta 'terminatör böcek'ler iş başında

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, "terminatör böcek" olarak bilinen 1600 calosoma sycophanta, ağaçlara zarar veren çam kese böceğiyle mücadele için ormana salındı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Boğasak mevkisindeki etkinlikte, işletmelerindeki laboratuvarda üretilen böceklerin komşu il ve ilçelerde ormanlık alanlara bırakıldığını söyledi.

Türkiye'deki ormanların çoğunluğunun kızılçam ormanlarından oluştuğunu belirten Kaya, çam kese böceğinin de kızılçam ormanlarına zarar verdiğini ifade etti.

Kaya, böceklerin ormanların çap ve boy artımı başta olmak üzere genç fidanların bulunduğu sahalarda kurumalara neden olduğunu anlatarak, kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yöntemi kullandıklarını kaydetti.

Yaklaşık 5 yıl önce Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne kurulan laboratuvarda "calosoma" böceklerini ürettiklerini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Calosoma böceği çam kese böceğini doğada yiyen bir böcek. Bu şekilde ormanlarımızı kimyasal ilaçlarla kirletmeden en uygun şekilde doğal yöntemle biyolojik mücadele yönetimini kullanıyoruz. Gaziantep'te ürettiğimiz bu böceklerin bir kısmını Gaziantep'te kullandık. Onun dışında Kilis, Kahramanmaraş, Andırın, Hatay'ın Dörtyol işletme müdürlüklerimize ihtiyaçlarına göre bu böcekleri gönderiyoruz. Calosoma böcekleri laboratuvar ortamında 2-3 ay kadar sürede yetişiyor. Üretimi yapılan böcekler çam kese böcekleriyle beslenip bu mevsimlerde tabiata bırakmamız gerekiyor. Bu kapsamda Andırın bölgesine 1600 böcek ve larva bıraktık."

Böcekler daha sonra Kaya, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Dışı Ürünler Şube Müdürü Sabri Yalçın ve görevliler tarafından Boğasak mevkisindeki ormanlara salındı.
Anadolu Ajansı
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