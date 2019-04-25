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Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında 16 kişiye beraat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 16 sanığın beraatine karar verildi
 25 Nisan 2019 15:54
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Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında 16 kişiye beraat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle dava açılan 16 sanığın beraatine hükmedildi.

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz 15 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, Meral Akşener'in avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Akşener'in avukatı Meral Alemdar, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanıkların avukatı Hatice Akkaya ise müvekkillerinin protesto haklarını kullandığını, hiçbir şekilde rencide edici bir söz söylemediklerini belirterek, bu nedenle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar da beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuksuz yargılanan 16 sanığın "tehdit" ve "hakaret" olarak nitelendirilen sözlerinin, yasada suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, MHP Üsküdar İlçe Başkanı ve yöneticileri olan şüphelilerin 4 Ekim 2018'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden karşılıklı tweet atmaları nedeniyle, Akşener'i protesto amacıyla Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin 5-10 metre yakınına gelerek, tehdit ve hakaret içeren sözler söyledikleri savunulmuştu.

Şüphelilerin daha sonra kendiliğinden dağılarak olay yerinden ayrıldıkları belirtilen iddianamede, Meral Akşener'in o dönem MHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Hakan Aslan ile eski ilçe sekreteri Naim Özcetekin'den şikayetçi olduğu, diğer sanıklardan şikayetçi olmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, 16 şüphelinin "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

Görevden alınan MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan ile eski ilçe sekreteri Naim Özcetekin'in ayrıca "hakaret" suçundan üçer ay on beşer günden ikişer yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu Ajansı
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