Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına savcılıktan itiraz
|25 Nisan 2019 16:15
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ahmet Kural hakkında mahkeme 22 Nisan'da kararını açıklamıştı.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Kural'ı "Basit yaralama" suçundan 5 ay, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, hakaret suçundan ise, "4 ay 5 gün hapis olmak üzere toplamda 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkemenin bu kararına İstanbul Cumhuriyet savcısı Ramazan Ergül, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, müşteki Sıla Gençoğlu'nun tanığı olarak dinlenen Hatice Zeynep Tunç'un, "Ahmet Kural'ın evinden, 'seni öldüreceğim' ve 'o' şeklinde sesler geliyordu" beyanının, Yıldız Teknik Üniversitesinden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmeden karar verildiği kaydedildi.
"Evin içindeki sesin dışarıdan duyulup duyulmayacağı husunda rapor alınsın"
Savcılığın istinaf mahkemesine sunduğu 3 sayfalık dilekçesinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan raporda Ahmet Kural'ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulamayacağına dair tespitte bulunulduğu, bu nedenle de raporun, tanığın sesleri duydum şeklindeki beyanıyla birlikte değerlendirilerek, resmi makamlar aracılığıyla yeni bir rapor alınmasının gerekliliği aktarıldı.
Mahkeme tarafından kararda yeterli bir açıklama da yapılmadığı kaydedilen itiraz dilekçesinde, bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak tehdit ve hakaret bakımından hüküm kurulmadığı belirtildi. İtiraz dilekçesinde Ahmet Kural hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle verilen 11 ay 20 günlük ceza kısmının kaldırılması talep edildi.
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