Mersin Büyükşehir Belediyesinin borç durumu açıklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin borç durumuna ilişkin, "1 Nisan 2019 tarihi itibariyle firmalara ödenmesi gereken mal, hizmet alımı ve yapım işleri toplam tutarı 457 milyon 431 bin 302 liradır. Yine aynı tarih itibariyle banka kredi borcu toplamı 1 milyar 583 milyon 39 bin 297 liradır." dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, belediyede çalışan toplam personel sayısının 7 bin 124 olduğunu söyledi.

Bütçe gelir-gider analizini yaptıklarına işaret eden Seçer, hizmetlerde aksamaya mahal vermeden tasarrufa gideceklerini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin yüzler 85'ler düzeyindeki kısmının merkezi idareden ve İller Bankası payından geldiğini, öz gelirlerin ise yüzde 15'lerde olduğunu aktaran Seçer, şöyle devam etti:

"2018 yılı bütçesine bakıldığı zaman gerçekleşen gelir bütçesi 1 milyar 329 milyon 668 bin 611 lirayken, 2018 yılı içerisinde gerçekleşen gider bütçesi, yani yapılan harcamalar 1 milyar 862 milyon 14 bin 843 liradır. Bir başka ifadeyle elde edilen gelirden 532 milyon 346 bin 231 lira fazla harcama yapılmıştır. Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla firmalara ödenmesi gereken mal, hizmet alımı ve yapım işleri toplam tutarı 457 milyon 431 bin 302 liradır. Yine aynı tarih itibarıyla banka kredi borcu toplamı 1 milyar 583 milyon 39 bin 297 liradır."

Seçer, belediyenin vergi, hizmet, kira, ecrimisil ve idari para cezalarından oluşan 135 milyon 794 bin 623 lira alacağının bulunduğunu belirterek, konuyla alakalı takip sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Orta vadede borçlanma politikaları yerine "Yap-işlet-devret", "İşlet-devret" gibi finansman yöntemlerinin uygulanmasının yerinde olacağını vurgulayan Seçer, "Ayrıca en kısa sürede belediye öz gelirlerinin bütçe içindeki payının yüzde 15'ten yüzde 25'ler seviyesine çıkartılmasına yönelik her türlü tedbir alınacaktır." diye konuştu.

Bir gazetecinin, belediyeye müfettiş talebinin olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Seçer, "Şu anda yaptığımız çalışmalarda müfettiş isteyecek herhangi bir durum önümüze gelmedi ama çalışmalarımız bütün dairelerde, özellikle ihalelerin, yatırımların yani paranın olduğu bütün bölümlerde devam ediyor. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa tabi ki ben görevimi yapmakla mükellefim." dedi.

Seçer, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, kentte hayata geçirilmesini planladıkları projeleri anlattı.