Karnından 13 kilogramlık kitle çıkarıldı

Çorum'da, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Laçin ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay, karın ağrısı şikayetiyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir özel hastaneye başvurdu.

Altunay'ın yapılan kontrollerinde anormal biçimde büyümüş yumurtalık kisti olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kadının karnından 45 santimetre boyunda, 35 santimetre eninde, 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Zübeyde Altunay, yaklaşık 2 yıldır ağrıları olduğunu belirterek, ilk başta korktuğu için ameliyat olmadığını söyledi.

Altunay, "Oğlumun, 'anne acı çekmene dayanamıyorum' sözleri ve doktorların hastalığın süreciyle ilgili sözlerinden sonra ameliyat olmayı kabul ettim. Tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an üzerimden sanki büyük bir yük kalktı, rahatladım." diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Mustafa Uzun da operasyonun yaklaşık 2 saat sürdüğünü ifade ederek, "Operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olup, taburcu olmayı beklemektedir." dedi.