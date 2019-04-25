Malatya'daki PKK/KCK davasında 17 kişiye ceza

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK tarafından sözde özel günlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 26 sanıktan 17'sine 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, haklarında "silahlı terör örgütü üye olmak" ve "kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan bazılarının örgüte yakın bir derneğin üyesi olduklarını, derneğin terör örgütü PKK/KCK için önem atfeden günlerde düzenlediği eylemlere katıldıklarını, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine slogan attıklarını, eylemlerde üniversitelerde eğitim alan gençlerin ön plana sürüldüğünü ve derneğin terör örgütünün kentteki gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Savcı, bazı sanıkların da İnönü Üniversitesinde 2015'te polise el yapımı patlayıcı atan grupta yer aldıklarını, yüzlerini bez parçasıyla kapattıklarını ve benzeri eylemlere katıldıklarını ifade ederek, sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sanıklardan Eyyüp Bilici'ye 11 yıl 8 ay, Dilan Dalmızrak, Nevaf Didin, Didem Gülşah Ataç ve Mazlum Balta'ya 11 yıl 15 gün, Methi Tekin ve Seyit Ahmet Aktimur'a 10 yıl 10 ay, Halit Toy'a 10 yıl 5 ay, Mazlum Demirtaş'a 9 yıl 9 ay 15 gün, Ayşenur Aslan'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Ruken Varol'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Hatice Çelik'e 8 yıl 9 ay, Mehmet Sümer'e 7 yıl 6 ay, Murat Akar, Nuri Akman ve Mehmet Şirin Kapçın'e 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Özgen T'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

8 sanığın beraat ettiği davada, Ahmet A'ya ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Mahkeme heyeti, "kamu malına zarar verme" suçundan tüm sanıkların beraatine hükmederken, 12 sanık hakkında ise tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkardı.